CR7 lartëson Yamal: Ka potencial të madh, ka bërë më mirë se unë dhe Messi në moshën e tij

Cristiano Ronaldo vazhdon t’i bëjë njerëzit të flasin për veten e tij. Këtë vëmendje e merr madje edhe duke folur për të tjerët. Në intervistën e gjatë të publikuar në kanalin e tij në YouTube, portugezi kurorëzoi Lamine Yamal për performancat e tij të fundit:

"Unë shoh shumë talent tek ai. Shoh një potencial të madh, është një talent i vërtetë. Kur je kaq i ri ke nevojë edhe për fat, shpresoj që të mos ketë probleme fizike. Yamal luan në dy skuadra (Barcelona dhe Spanja) me kontekst të duhur, që mund ta ndihmojë atë të përmirësohet shumë.

Është e vërtetë që ai po bën gjëra, të cilat as Leo Messi dhe as unë vetë nuk i kemi bërë në atë moshë. Unë mendoj se Lamine Yamal do të jetë një nga lojtarët më të mirë të këtij brezi të ri".

Lamine Yamal bëri histori, pasi luajti kundër Monaco. Sulmuesi i Barcelonës, i lindur në vitin 2007, në fakt është bërë lojtari i parë që luan 11 ndeshje të Ligës së Kampionëve para moshës 18-vjeçare, duke tejkaluar Youri Tielemans, Jude Bellingham dhe Warren Zaïre-Emery (nga 10 ndeshje secili).

Flick foli së fundi për këtë gjë, kështu: "Lamine u përpoq shumë për të krijuar. Ishte një ndeshje e vështirë dhe duhet të përshtatesh me këto situata. Zëvendësimi i Lamine dhe ai i Cubarsi ishin më shqetësuesit për të dielën. Ata ishin shumë të lodhur".