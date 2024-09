Edi Rama sot në mbrëmje, intervistë në televizionin italian

Edi Rama do të shfaqet sot në ekranet italiane për një intervistë të gjatë në një prej show-ve kryesorë politike në LA7, PiazzaPulita.

Një emision që i dedikohet ballafaqimeve politike, reportazheve internacionale, dhe sigurisht investigimeve.

Emisioni shfaqet çdo të enjte në orën 21.15 nën drejtimin e gazetarit Corrado Formigli që është ideator i këtij projekti që në vitin 2011. Edhe në këtë sezon do të tregohen faktet e politikës italiane dhe aktualiteti internacional, me investigime, intervista ekskluzive dhe debate në studio.

Ditën e sotme në mbrëmje, siç lajmërohet nga televizioni, do të jetë në fokus qeveria Meloni, procesi Salvini – Open Arms, pesha e Italisë në Europë. Gjatë mbrëmjes do të jetë një intervistë e Corrado Formigli me fotografin Oliviero Toscani dhe një intervistë me kryeministrin shqiptar Edi Rama.

Ndërmjet të ftuarve, Michele Serra; profesor në Universitetin Bocconi të Milanos Tito Boeri; president i ANM Giuseppe Santalucia, Vittorio Sgarbi, konstitucionalisti dhe ish presidenti i RAI Roberto Zaccaria dhe gazetarët Tonia Mastrobuoni, Maddalena Oliva dhe Francesco Specchia.