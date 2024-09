Horoskopi javor nga Paolo Fox, PESHQIT. 16 deri 22 shtator 2024

Horoskopi javor i Paolo Fox nga e hëna 16 deri të dielën 22 shtator 2024. Si çdo javë, këtu gjendet pasqyra zodiakale e astrologut Paolo Fox për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin e të gjitha shenjave, përkthyer nga noa.al.

Le të fillojmë duke theksuar konfigurimin e ri astral: hyrjen e Diellit në Peshore. Shenjat më me fat të zodiakut do të jenë Luani, i cili do të gjejë sërish hapësirën e tij, Gaforrja që do të rimarrë terren dhe Ujori që do t’i rikthehet planeve për të ardhmen.

Ndjesi polemikash për Peshoren, të cilët do të duhet të verifikojnë dashurinë.

Le të thellohemi tani më thellë në pasqyrën javore astrologjike të Paolo Fox, 16-22 shtator 2024, shenjë për shenjë, duke u ndalur tek ajo e fundit e zodiakut:

PESHQIT

Ditë pas dite

Të hënën dhe të martën Hëna pritet të jetë në shenjën tuaj: dy ditë premtojnë të favorizojnë dashurinë, ndjenjat, lidhjet e reja, por edhe lidhjet afatgjata.

E premtja dhe e shtuna janë gjithashtu interesante: Hëna në Demi do të favorizojë projektet e punës, negociatat dhe biznesin.

Të dielën mund ta konsiderojmë si një ditë me rrezik të lartë nervozizmi.

Dashuria

Paolo Fox ju paralajmëron kundër kundërshtimit të Mërkurit. Tensione janë për të zgjidhur.

Ata që janë të martuar ose bashkëjetojnë ose kanë familje do të duhet ta kalojnë atë gusht të çuditshëm.

Prisni javën e ardhshme dhe gjithçka do të jetë mirë.

Puna

Muk ka kthim prapa. Vazhdoni me projektet tuaja. Kushdo që ka një biznes mund të ketë probleme ekonomike dhe xhiro.

Fat

E martë e shkëlqyer.

Vlerësimi me yje: ★★★★

