Horoskopi javor nga Paolo Fox, SHIGJETARI. 16 deri 22 shtator 2024

Horoskopi javor i Paolo Fox nga e hëna 16 deri të dielën 22 shtator 2024. Si çdo javë, këtu gjendet pasqyra zodiakale e astrologut Paolo Fox për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin e të gjitha shenjave, përkthyer nga noa.al.

Le të fillojmë duke theksuar konfigurimin e ri astral: hyrjen e Diellit në Peshore. Shenjat më me fat të zodiakut do të jenë Luani, i cili do të gjejë sërish hapësirën e tij, Gaforrja që do të rimarrë terren dhe Ujori që do t’i rikthehet planeve për të ardhmen.

Ndjesi polemikash për Peshoren, të cilët do të duhet të verifikojnë dashurinë.

Le të thellohemi tani më thellë në pasqyrën javore astrologjike të Paolo Fox, 16-22 shtator 2024, shenjë për shenjë:

SHIGJETARI

Ditë pas dite

Sipas horoskopit të Paolo Fox java do të fillojë me nervozizëm.

Hëna te Peshqit të hënën dhe të martën mund t’ju bëjë të ndiheni më të lodhur ose të hidhur se zakonisht, veçanërisht nëse kohët e fundit ju është dashur të përballeni me zhgënjim ose një angazhim të lodhshëm.

Mes të mërkurës dhe të enjtes do të keni mundësi të rikuperoni.

Të dielën bëni kujdes. Merreni ditën dhe gjërat sa më lehtë dhe mos turfulloni më kot. Do të duhet të jeni dy herë më të kujdesshëm.

Dashuria

Ndjenjat rikuperohen, edhe nëse do të mbeten pak trazira. Disa çifte kanë dyshime ose dyshime. Mundohuni të jeni më sensualë.

Puna

Pas një ndalese, do të rinisni veten. Planet dhe marrëveshjet mund të kenë ndryshuar.

Fati

Shmangni lodhjen dhe kujdesuni për shpenzimet tuaja të martën dhe të mërkurën.

Vlerësimi me yje: ★★★

