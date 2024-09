CR7, njeriu i parë në histori që arrin 1 miliard ndjekës në rrjetet sociale

Cristiano Ronaldo tashmë e ka fituar në masë të madhe vendin e tij në mesin e futbollistëve më të mirë të të gjitha kohërave. Karriera e tij e jashtëzakonshme u shënjua jo vetëm nga fitimi i shumë trofeve, por edhe nga bëmat që e lejuan të arrinte rekorde thuajse të pathyeshme për tokësorët.

Kampioni luzitan, i cili tani luan për Al Nassr, në moshën 39-vjeçare jo vetëm që nuk ka ndërmend “t’i varë këpucët në gozhdë”, por i ka vendosur vetes edhe një objektiv ambicioz: të arrijë kuotën e 1000 golave të shënuar.

Për momentin është ‘ende’ te 901 golat, por në një intervistë të dhënë për podcast-in “Rio Ferdinand Presents”, portugezi shpjegoi se si ekziston mundësia për t’ia dalë:

“Shumë njerëz thonë se Real Madridi është me fat në Ligën e Kampionëve, por jo. Ata nuk janë me fat, por kanë një mentalitet të madh, janë të përgatitur për momente të tilla. Në ‘Bernabeu’ ka një energji tjetër.

Në minutat e fundit të një ndeshjeje, presioni është i madh edhe për top-skuadrat kundërshtare. Për mua është klubi më i mirë në botë, kam bërë histori në Madrid. Kam fituar gjithçka, duke përfshirë 4 Champions League. Gjithashtu kam rekordin e golave ​​të shënuar”.

Mbi të ardhmen e tij, portugezi shtoi: “Nuk e di kur do të dal në ‘pension’, jetoj dita-ditës, sepse nuk e di se çfarë mund të ndodhë nesër. Ditën që nuk do të ndihem më i aftë për të bërë asgjë, do të bëj gati valixhet dhe do të iki. Për momentin, megjithatë, tërheqja është një gjë shumë e largët, duke qenë se sezonin e kaluar kam shënuar 60 gola”.

Objektivat e mbetura, edhe pse ka fituar gjithçka: “Qëllimi im është të arrij 1000 gola. Jetoj në të tashmen dhe nëse nuk do të kem lëndime, do ta synoj këtë objektiv. Ka një ndryshim midis golave ​​të mi dhe të të tjerëve.

Të gjithë golat që kam shënuar janë të certifikuar, janë në video dhe mund t’ua tregoj të gjithëve. Nëse duan, mund të shtoj edhe ato që kam shënuar në stërvitje, por ka video të golave ​​të mi. Të gjithë do të jenë në gjendje të preferojnë një lojtar ndaj një tjetri, të thonë se cili është më i miri, nuk më intereson kjo.

Unë jam 39 vjeç e gjysmë dhe kritikat më shqetësojnë gjithnjë e më pak. Edhe kur bëj mirë, kritikohem. Edhe nëse do ta kisha fituar Kampionatin Europian, uria ime do të kishte mbetur e paprekur.

Kur humba penalltinë kundër Oblak, qava, jo sepse e dija që kritikat do të binin mbi mua, por sepse kisha shënuar 27 herët e fundit nga pika e bardhë dhe nuk arrita ta realizoja atë. U ndjeva keq për tifozët që ishin në stadium. Kushdo që thotë se kam qarë për egon time është budalla. Ndjeva presionin, sepse ndihem gjithmonë si më i miri në botë. Ndjeva zhgënjimin e tifozëve”.