Kryetarja e Kuvendit, Elisa Spiropali ka reaguar pas deklaratës së Ambasadës së SHBA në Tiranë, lidhur me mosdërgimin e mandatit të Olta Xhaçkës në Gjykatën Kushtetuese.

Spiropali thotë se vendimi i Kushtetueses ka nevojë për sqarim, ndaj i është drejtuar me një letër Komisionit të Venecais. Spiropali premton se maxhoranca do të veprojë menjëherë sapo të vijë opinioni nga Komisioni i Venecias.

Deklarata e Spiropalit:

Ndaj plotësisht bindjen se zbatimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese nga Parlamenti është një çështje thelbësore, pasi lidhet me kontrollet dhe balancat institucionale në sistemin demokratik të vendit.

Prandaj edhe e theksova gjatë hapjes së sesionit parlamentar javën e kaluar, si prioritet nevojën që Kuvendi të ndjekë vendimet e mbetura të Gjykatës Kushtetuese. Votimi i djeshëm demonstroi se vendimi i Gjykatës Kushtetuese të një viti e gjysëm më parë dhe së fundmi ai i Korrikut 2024, ka nevojë për sqarimin që kërkohet prej po kaq kohësh.

Pikërisht me qëllim marrjen e këtij sqarimi dhe dhënien fund të paqartësisë që e ka shoqëruar Kuvendin, për mënyrën e zbatimit të vendimit, i jam drejtuar menjëherë sot Komisionit të Venecias si një instancë me prestigj e kompetencë të padiskutueshme. Sapo të marrim nga Komisioni i Venecias opinionin përkatës, do të veprojmë sipas atij opinioni pa humbur asnjë ditë më shumë.