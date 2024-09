‘Dua që lufta të ndalet dhe të shpëtoj jetë’! Trump flet për konfliktin Rusi-Ukrainë

Trump gjithashtu pretendoi në mënyrë të rreme të martën se lufta kishte vrarë miliona që kur Rusia pushtoi Ukrainën, dy vjet e gjysmë më parë, ndërsa Kombet e Bashkuara thonë se 11,700 vdekje civile janë verifikuar.

SHBA- Ish-presidenti Donald Trump foli në debatin presidencial për dëshirën që lufta e Rusisë në Ukrainë të përfundonte por dy herë refuzoi t’i përgjigjej drejtpërdrejt një pyetjeje nëse donte që Ukraina të fitonte. Trump gjithashtu pretendoi në mënyrë të rreme të martën se lufta kishte vrarë miliona që kur Rusia pushtoi Ukrainën, dy vjet e gjysmë më parë, ndërsa Kombet e Bashkuara thonë se 11,700 vdekje civile janë verifikuar.

Siç raportohet komentet e Trump ka të ngjarë të rrisin shqetësimin midis Ukrainës dhe mbështetësve të saj se kthimi i tij në Shtëpinë e Bardhë mund ta shtyjë Ukrainën në një marrëveshje paqeje të humbur me fqinjin e saj, Rusinë. Ukraina aleate e Perëndimit varet nga ndihma ushtarake dhe financiare e SHBA-së për të vazhduar luftën e saj kundër forcave ruse dhe do të kishte vështirësi të mëdha për t’i bërë ballë sulmeve të tyre nëse Shtetet e Bashkuara do ta tërheqin atë mbështetje.

"Është një pyetje shumë e thjeshtë. A dëshironi që Ukraina ta fitojë këtë luftë?”, ka pyetur Trumpin moderatori David Muir i ABC News.

“Unë dua që lufta të ndalet. Dua të shpëtoj jetë”, u përgjigj Trump.

Trump, megjithatë, ka një histori të gjatë të komenteve admiruese për Putinin, duke përfshirë edhe për taktikat e tij në pushtimin e Ukrainës në vitin 2022 gjeniale dhe shumë të zgjuara. Trump nuk shpreh një ngrohtësi të tillë për presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, duke e quajtur atë një tregtar për thirrjet e tij ndaj aleatëve për armë. Më pas Muir pyeti përsëri, duke pyetur nëse Trump besonte se është në interesin më të mirë të SHBA-së që Ukraina të fitojë këtë luftë.

“Unë mendoj se është interesi më i mirë i SHBA-së për të përfunduar këtë luftë dhe thjesht për ta përfunduar atë”, u përgjigj kandidati republikan.

Trump ka thënë vazhdimisht se do të arrinte një marrëveshje paqeje midis Ukrainës dhe Rusisë brenda një dite nëse ai zgjidhet, megjithëse ai nuk ka treguar se si do të arrinte një gjë të tillë. Andaj, frika e mbështetësve të Ukrainës është se lloji i marrëveshjes për të cilën Trump po flet do të çonte në kapitullimin e qeverisë demokratike të vendit. Në anën tjetër, presidenti rus Vladimir Putin në fillim të këtij viti këmbënguli se Ukraina duhet të heqë dorë nga një sasi e madhe territori dhe të shmangë anëtarësimin në NATO thjesht si një kusht për të filluar negociatat.