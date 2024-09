Veselinovic: Jemi gati për derbin. Kundërshtari ka lojtarë mjaft të mirë, por ne jemi Partizani…

Partizani-Dinamo City është supersfida e kësaj jave në Superiore. Derbi i vogël i kryeqytetit pritet me mjaft interes nga tifozëritë respektive, por jo vetëm. Do të jetë një përballje e ethshme edhe mes trajnerëve, një serb kundër Ilir Dajës, që bëri historinë me Ballkanin në Kosovë. Për Dajën do të jetë debutimi i radhës në krye të bluve, ndërsa Aleksandar Veselinoviç po mbush dy javët tashmë në stolin e “demave të kuq”. Në prag të kësaj ndeshjeje, njeriu i pankinës së Partizanit bëri këtë prognozë, në konferencën për shtyp: “Dinamo ka lojtarë mjaft të mirë, por ne jemi Partizani dhe duhet të mendojmë për veten tonë”.

Sa ju ka shërbyer ndërprerja e kampionatit dhe si paraqitet gjendja e skuadrës?

Pas ndeshjes me Teutën, vetëm sot (dje) na u bashkuan Hadroj, Zeka dhe Ismaili. Tri ditë më parë grupit iu bashkua Buxhelaj dhe Preka, pas imenjimeve me ekipin përfaqësues U-21. Pra, sot (dje) do ta kem grupin e plotë për herë të parë, shpresoj që lojtarët të jenë fizikisht mirë.

Ndeshja me Dinamo City, që tashmë ka ndryshuar edhe trajnerin…

Fillimisht dua të respektoj traditën dhe historinë e klubit të futbollit Dinamo City. Mendoj se ata kanë punuar mirë dhe janë përgatitur në prag të takimit që do të luajnë ndaj nesh. Përsa i përket ndryshimit të trajnerit, në këtë profesion ne lëvizim shumë. Jam i bindur se çdo trajner që punon përpiqet të japë maksimumin e tij dhe ta përgatis skuadrën me ide të reja.

Do të luhen 3 takime në harkun e pak ditëve, a mund të jetë problem për Partizanin?

Momentalisht që flasim ne jemi fokusuar totalisht te ndeshja ndaj Dinamo City. Nëse e mbani mend, në daljen time të parë për mediat kam theksuar se puna jonë do të jetë hap pas hapi, do t’i marrim ndeshjet një e nga një. Pas ndeshjes me Dinamo City do të mendojmë për sfidën e radhës dhe situatat që na presin. Mendoj se kjo situatë do të jetë e njëjtë për të gjitha ekipet, do të duhet të luajnë çdo 3-4 ditë.

Lojtarët që kanë shfaqur probleme si Taipi, Mitongo apo Zguro, a janë gati?

Taipi është stërvitur normalisht përgjatë gjithë këtyre ditëve. Ditën e ndeshjes do ta shohim më mirë gjendjen e lojtarëve që do të jenë gati për të luajtur. Taipi, po ashtu Mitongo dhe Zguro janë mirë fizikisht, pas problemeve që kanë kaluar. Dikush mund të luajë për 90 minuta, një tjetër mund të luajë 20 minuta, do të shohim.

Si e prisni ndeshjen me Dinamo City?

Të them të vërtetën, Dinamo City ka lojtarë mjaft të mirë. Çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe brenda klubit të tyre nuk më intereson dhe nuk është korrekte ta komentoj. Ndryshimi i trajnerëve ka sjellë ndryshime në skuadrën e tyre. Jam i bindur që njerëzit që punojnë në atë klub kanë idetë e tyre dhe janë të sigurtë në atë që kërkojnë. Përsa i përket trajnerit, mendoj se ka idetë e veta në drejtimin e skuadrës. Dua ta komplimentoj për punën shumë të mirë që ka bërë në drejtimin e Ballkanit. E thashë, ata kanë lojtarë mjaft të mirë, por ne jemi Partizani dhe duhet të mendojmë për vetën tonë.

A mund ta konsiderojmë të mbyllur merkaton e Partizanit?

E kam thënë edhe më parë, nga momenti që jam këtu kam respektin maksimal për të gjithë lojtarët. Në çdo klub ku kam punuar lojtarët e mi janë më të mirë në botë. Përsa i përket merkatos, unë flas për situatën në të cilën jemi tani. Nuk e dimë se çmund të ndodhë nesër apo pasnesër.

Prej gati 2 javësh jetoni në Shqipëri, si është jeta këtu?

Jam 54 vjeç dhe dua të jem korrekt me fjalët që them. Bashkëshortja ime ishte në Shqipëri për disa ditë. Dua ta shijoj eksperiencën time këtu, si punën në klub, edhe qytetin. Dua të marr çdo ditë kënaqësi. Dua të theksoj se çdo situatë mua më motivon. Nëse marr diçka positive, do të përcjell të njëjtin pozitivitet. Me duhet ta them dielli i Tiranës është shumë i mirë.