Sali Berisha thirret në SPAK, i konunikohet zyrtarisht akuza

Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion ka njoftuar kryetarin e Partisë Demokratike, Sali Berisha se duhet të paraqitet në SPAK, këtë të mërkurë ora 12.

Berisha do të njihet zyrtarisht me akuzën penale të ngritur ndaj tij, thanë burime nga selia e SPAK.

Sipas tyre, Berishës dhe dhëndrit të tij Jamarbër Malltezi i cili është thirrur dhe ai të mërkurën ora 14, do të njihen zyrtarisht me akuzat e ngritura ndaj tyre.

Këto akuza lidhen me të ashtuquajturën dosja "Partizani".

Berisha po hetohet nga SPAK pasi ka dyshime se ka favorizuar dhëndrin e tij Jamarbër Malltezi gjatë kohës kur drejtonte qeverinë. Malltezi është një ndër pronarët e truallit ku shtrihej ish-kompleksi sportiv “Partizani”, hapësirë ku vitet e fundit janë ndërtuar godina banimi dhe shërbimesh.

Më datën 2 tetor përfundojnë hetimet për dosjen “Partizani” në të cilën janë të përfshirë ish-kryeministri dhe dhëndri i tij.

Sipas rregullores, akuza komunikohet zyrtarisht përpara mbylljes së hetimeve, ndaj me datë 11 shtator, Berisha dhe Malltezi do të dalin nga shtëpia e do të paraqiten në SPAK për t’u njohur se për çfarë po akuzohen.

Më herët në korrik, kreu i SPAK, Altin Dumani tha se çështja “Partizan” është në hetim e sipër dhe se do t’i dorëzohet gjykatës kur hetimet të jenë mbyllur plotësisht.

"Kur të përfundojnë hetimet plotësisht, dosja do t’i dorëzohet gjykatës. Janë grumbulluar provat dhe i takon prokurorëve të çështjes të vlerësojnë edhe sa do të zgjasë hetim”, tha ai në Parlament.

I pyetur për hetimin pasuror e personave nën hetim, Dumani tha se hetimi pasuror për këtë çështje është kryer dhe se SPAK ka dalë edhe me një përfundim duke sekuestruar disa pasuri.

Që nga dhjetori 2023 Sali Berisha mbahet nën arrest shtëpie pa iu dhënë kurrë një akuzë zyrtare dhe duke e ndalur nga aktiviteti politik si lider i opozitës, në kushtet kur socialistët e Edi Ramës mbajnë pushtetin e plotë prej shumë vitesh dhe shprehen të sigurt për mandat të katërt në pranverën e ardhshme.