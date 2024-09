Mbappé: Kur një lojtar si unë i bashkohet një ekipi, shumë gjëra ndryshojnë…

Kylian Mbappé foli në RMTV për ndeshjen e tij, dopietën personale në “Bernabeu” dhe fitoren 2-0 ndaj Real Betis: “Është një moment i mrekullueshëm. Kisha një dëshirë të madhe për të shënuar në këtë stadium mitik, më i miri në botë. Gjithsesi, gjëja më e rëndësishme ishte fitorja. Na u desh të fitonim pas Las Palmas, edhe pse kishim një kundërshtar të vështirë.

Në fakt, të gjithë japin gjithçka kundër Real Madridit këtu. Besuam deri në fund dhe fituam. Që kur kam ardhur këtu e them hapur: Jam i lumtur. Njerëzit më kanë dhënë shumë dashuri, edhe kur nuk shënova. Kanë qenë tri ndeshje pa gol, diçka normale për këdo tjetër. Sidoqoftë, për mua ishin shumë. Klubi, bashkëlojtarët e mi, tifozët…, të gjithë më kanë mbështetur pa rezerva. Ky mjedis që më rrethon më jep besim për të shënuar gola për këtë klub, këtë fanellë.

Besimi vjen duke marrë sa më shumë pikë në futboll. Duhet të fitojmë kundër skuadrave të mëdha për besim, por nuk harrojmë se jemi vetëm në fillim të shtatorit. Kemi nevojë për besim, të jemi bashkë dhe të fitojmë, sepse skuadrat e tjera po fitojnë”.

Ku mund të japë më të mirën francezi: “Siç thashë në ditën e prezantimit tim, mund të luaj në tri pozicionet e sulmit, siç kam bërë në Paris, te Monaco apo kombëtaren franceze. Pozicioni im është një debat për njerëzit jashtë Real Madridit. Nuk është diçka që e kam në kokën time nga ndeshja e parë. Jemi më mirë si ekip dhe do të vazhdojmë kështu, sepse po vijnë ndeshje të rëndësishme”.

E konsiderojnë si pasardhësi i Cristiano Ronaldos: "Ky krahasim nuk është presion, por gjë normale në futboll. Të gjithë e dinë respektin që kam për Cristianon, por unë jam Kylian. Presioni i vetëm që kam është përshtatja sa më shpejt me ekipin”.

Vinicius ia “dhuroi’ atij penalltinë, për ta kthyer në gol: "Njerëzit flasin për mua dhe Vini, është normale, jemi dy lojtarë të famshëm. Tani më duhet të mësoj prej tij, lëvizjeve të tij, çfarë i pëlqen atij në fushë.

Kam ardhur në këtë klub natyrshëm, me përulësi, me dëshirën për të kaluar mirë edhe jashtë fushës me shokët e mi dhe klubin, si me Vini ashtu edhe me të tjerët. Kemi një grup të jashtëzakonshëm, janë të gjithë njerëz të mëdhenj, përveçse lojtarë të mëdhenj”.

Për të vlejnë më shumë titujt se sa golat: "Unë kam gola për tituj, gjithmonë duhet të shënoj. E di që duhet të shënoj në çdo ndeshje. Nuk kisha shënuar në tri ndeshje dhe njerëzit tashmë po flisnin… Mendoj si ta ndihmoj ekipim për të fituar tituj, jo aq për numrin e golave të mi. Nuk dua t’i detyroj gjërat, dua t’i bëj natyrshëm".