Horoskopi i Paolo Fox, e diel 1 shtator 2024: Si nis dita e parë e muajit të ri për të 12 shenjat

Horoskopi i Paolo Fox për këtë ditë të parë të shtatorit 2024 është një mundësi për t’u informuar për të reja që lidhen me botën e astrologjisë, tranzitet e planetëve të rëndësishëm dhe ngjarjet më me ndikim astral.

Çdo ditë astrologu i dashur italian publikon pasqyrën astrologjike për dashurinë, punën dhe shëndetin për të dymbëdhjetë shenjat e zodiakut që sillen nga noa.al përmes transkriptimit të transmetimit radiofonik në radio Lattemiele.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Dita e nesërme, e diel 1 shtator, pritet të jetë një ditë dinamike për Dashin. Në dashuri, marrëdhëniet do të kenë nevojë për pak më shumë vëmendje. Nëse ka pasur keqkuptime, është koha ideale për t’u sqaruar dhe për të filluar sërish me më shumë forcë. Në planin e punës, edhe pse është e dielë, mund ta gjeni veten duke reflektuar për ide dhe projekte të reja që ju kanë pasion. Energjia juaj do të jetë e mirë, por bëni kujdes që të mos e shpërdoroni në aktivitete të tepërta. Pak pushim mendor do t’ju bëjë mirë, ndërsa fati mund t’ju buzëqeshë në takime të papritura.

Vlerësimi: 7.5

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Kjo e diel sjell qetësi dhe stabilitet, të dashur Dema. Në dashuri do të jeni të prirur të kërkoni kontakte fizike dhe përkëdhelje, ndaj kushtojuni atyre që doni, pa rezerva. Marrëdhëniet e konsoliduara do të forcohen. Puna zë një vend në plan të dytë, por mos e fikni plotësisht të menduarit për të: idetë e reja mund të vijnë kur nuk e prisni. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me ushqimin; pak moderim do t’ju ndihmojë të ndiheni më mirë. Fati është i qëndrueshëm, me disa surpriza të këndshme në rrugë.

Vlerësimi: 8

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Nesër do të jetë një ditë reflektimi për Binjakët. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për të sqaruar disa ndjenja konfuze, si për ata në çift, ashtu edhe për beqarët. Është koha për të vendosur zemrën në paqe me veten. Në punë, edhe nëse është e diel, mendja juaj do të jetë aktive dhe mund t’ju vijë një ide e shkëlqyer pikërisht teksa jeni duke pushuar. Shëndeti kërkon pak vëmendje: jepini vetes kohë për t’u çlodhur dhe rigjeneruar. Fati do të jetë i moderuar, por mund t’ju rezervojë disa surpriza në mbrëmje.

Vlerësimi: 7

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Kjo e diel do të jetë një ditë ëmbëlsie dhe ngrohtësie për ju, Gaforre. Në dashuri, ndjeshmëria juaj do të vlerësohet shumë nga partneri/ja dhe marrëdhëniet familjare do të forcohen në sajë të përkushtimit që tregoni. Në planin e punës, përpiquni të shkëputeni nga priza dhe të përqendroheni në aktivitete që ju rigjenerojnë, të tilla si gatimi ose të kaloni kohë me të dashurit tuaj. Shëndeti është i mirë, por kushtojini vëmendje sëmundjeve të vogla që mund të lindin nga stresi i akumuluar. Fati do jetë në anën tuaj në mjedisin familjar dhe në gëzimet e vogla të përditshme.

Vlerësimi: 8.5

Luani (23 korrik – 22 gusht)

E diel energjike dhe e ndritshme për Luanin. Në dashuri do të jeni protagonisti i ditës, me sharmin tuaj të parezistueshëm që do të tërheqë vëmendjen e atyre që ju rrethojnë. Është koha e duhur për të bërë një lëvizje vendimtare në një marrëdhënie ose për të përjetuar plotësisht një aventurë. Në punë, edhe pse është e diel, mendja do jetë aktive dhe mund të merrni një vlerësim apo kompliment që do t’ju japë kënaqësi. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me aktivitetin fizik: merrni një moment për t’u çlodhur. Fati do jetë në anën tuaj, sidomos në kontaktet sociale.

Vlerësimi: 8

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

E diela do të jetë plot qetësi dhe reflektim për Virgjëreshën. Në dashuri mund të ndjeni nevojën të qëndroni pak më vete ose të sqaroni disa çështje. Mos kini frikë të flisni hapur me partnerin/en. Në planin e punës, përfitoni nga dita e pushimit për të rimbushur bateritë dhe reflektoni se si t’i përballoni sfidat e javës së ardhshme. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kujdes nga bezditë e vogla që mund të shfaqen nëse neglizhoni mirëqenien tuaj. Fati do të jetë i moderuar, por mund të keni disa njohje interesante.

Vlerësimi: 7.5

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

E nesërmja pritet jetë një ditë e ekuilibruar dhe harmonike për Peshoren. Në dashuri do të dëshironi ëmbëlsi dhe për të ndarë momente të veçanta me ata që doni. Marrëdhëniet do jenë paqësore dhe mund të ndjeni një ndjenjë të thellë lidhjeje me partnerin/en. Në punë, edhe nëse është e diel, mendja juaj do të jetë aktive, gati për të marrë frymëzime të reja. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të gjeni kohë për veten, ndoshta duke iu përkushtuar një hobi që ju relakson. Fati do jetë i qëndrueshëm, me ndonjë kënaqësi personale.

Vlerësimi: 8

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Kjo e diel do jetë intensive për Akrepin, veçanërisht në dashuri. Ndjenjat do të jenë të forta dhe të thella dhe mund të ndjeni nevojën për të shprehur qartë dhe drejtpërdrejt atë që ndjeni. Marrëdhëniet do ndjehen më të forcuara, por kujdes të mos tregoheni shumë impulsivë. Në punë përpiquni të mos shpërqendroheni nga shqetësimet dhe shijoni ditën e pushimit. Shëndeti kërkon pak vëmendje: relaksohuni dhe jepini vetes pak kohë. Fati do jetë i moderuar, me disa surpriza që vijnë në orët e vona të pasdites.

Vlerësimi: 7.5

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

E nesërmja do të jetë një ditë e gjallë dhe stimuluese për Shigjetarin. Në dashuri do të dëshironi aventura dhe eksperienca të reja. Nëse jeni çift, mund t’i propozoni diçka të pazakontë partnerit/es; Nëse jeni beqar, ju intrigon ideja për të takuar njerëz të rinj. Në punë, edhe pse është e diel, mendja do ju gumëzhijë, gati për të kapur mundësi të reja. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me aktivitetet fizike: pushimi është gjithashtu i rëndësishëm. Fati do jetë në anën tuaj, veçanërisht në aktivitetet shoqërore.

Vlerësimi: 8

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Kjo e diel do të jetë një ditë reflektimi dhe qetësie për Bricjapin. Në dashuri, mund të ndiheni më introspektivë dhe reflektues se zakonisht, të etur për të vlerësuar situatën. Marrëdhëniet më të forta do të forcohen. Në planin e punës, përpiquni të shkëputeni nga priza dhe t’i përkushtoheni aktiviteteve që ju relaksojnë dhe ju ringarkojnë. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kujdes mos e teproni me punën mendore: jepini vetes pak pushim. Fati do të jetë i drejtë, por mund të keni disa njohuri interesante se si t’i qaseni javës së ardhshme.

Vlerësimi: 7

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

E nesërmja do jetë një ditë plot stimuj për Ujorin. Në dashuri do të jeni në humor për të eksperimentuar dhe për të kërkuar emocione të reja. Marrëdhëniet e krijuara tashmë mund të përjetojnë një moment rinovimi, ndërsa beqarët mund të kenë takime interesante. Në punë, edhe nëse është e diel, mendja juaj do jetë aktive dhe e gatshme për të kapur ide të reja. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të gjeni kohë për t’u çlodhur dhe për të rimbushur bateritë tuaja. Fati do jetë në anën tuaj, sidomos në njohjet e reja.

Vlerësimi: 8.5

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Kjo e diel do të jetë një ditë qetësie dhe reflektimi nostalgjik për Peshqit. Në dashuri do të ndjeni nevojën t’i përkushtoheni partnerit ose nëse jeni beqarë të reflektoni për dëshirat tuaja më të thella. Marrëdhëniet më të sinqerta do të forcohen. Në punë përpiquni të shkëputeni nga priza dhe t’i përkushtoheni asaj që ju bën të ndiheni mirë, pa menduar shumë për angazhimet e ardhshme. Shëndeti është i mirë, por mos e neglizhoni mirëqenien emocionale: gjeni kohë për veten. Fati do jetë i moderuar, me disa surpriza të këndshme në mbrëmje.

Vlerësimi: 7.5

