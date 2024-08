SpaceX: Një miliarder niset për shëtitjen e parë private në hapësirë

Në një nga misionet më të rrezikshme të ndërmarra ende nga SpaceX e Elon Musk, një biznesmen miliarder niset për të provuar shëtitjen e parë private në hapësirë.

Jared Isaacman, ka përvojë si pilot me 7 mijë orë fluturime dhe si astronaut. Ai është pronar i një kompanie për pagesa në rrugë jobankare.

Në këtë mision me një anije me qira të SpaceX, ndodhen edhe një pilot në pension dhe dy inxhinierë të kompanisë.

Me dy ditë udhëtim që të çon në hapësirën e jashtme, anija fluturon në një lartësi prej 700 kilometrash.

Deri më sot, vetëm agjencitë qeveritare të hapësirës kanë kryer misione me shëtitje në hapësirë, në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës.

Misioni pesë-ditor i SpaceX, i quajtur Polars Dawn, do të udhëtojë në një orbitë ovale që i afrohet Tokës në një distancë prej 120 miljesh (190 km) dhe niset në një distancë prej 900 miljesh (1400 km) – më e largëta e fluturuar nga njerëzit që nga SHBA.

Misioni zhvillohet në një anije Crew Dragon që është modifikuar në mënyrë që çelja e saj të ndodhë në hapësirë, një qasje e pazakontë që eliminon nevojën për dyer të dyfishta.

Fluturimi ambicioz financohet nga Isaacman, themeluesi i kompanisë së pagesave elektronike Shift4. Ai nuk ka bërë të ditur koston, por shuma llogaritet në rreth 100 milionë dollarë.

Për SpaceX, misioni është një mundësi për të testuar teknologjitë që synohen të përdoren më vonë në Hënë dhe Mars.

Për të filluar shëtitjen në hapësirë ​​të planifikuar për ditën e tretë të misionit, e gjithë kabina e Crew Dragon do të dekompresohet dhe do të ekspozohet ndaj vakumit të hapësirës. Edhe pse vetëm dy persona do të largohen nga anija kozmike, të gjithë do të duhet të veshin uniforma.

Disa ditë para ecjes në hapësirë, kabina e Crew Dragon nisi të mbushet me oksigjen të pastër për të hequr të gjitha gjurmët e azotit. Azoti më vonë mund të flluskojë në anijet e pasagjerëve dhe të shkaktojë sëmundje të zhytësve, siç ndodh kur dikush del shumë shpejt pas një zhytjeje të thellë.

Për këtë arsye formimi i çdo flluske do të monitorohet me një instrument të ri ultrazëri.

Në misionet e tjera, çështjet e sigurisë së astronautëve kontrollohen nga NASA me rregulla strikte, por për misionet private nuk ka një kuadër të tillë rregullator.