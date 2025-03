Të shtunën ndodh eklipsi i pjesshëmi Diellit! Si dhe ku mund ta shihni në Evropë?

EVROPA- Këtë fundjavë, do të duket sikur Hëna po “merr” një pjesë të Diellit gjatë një eklipsi të pjesshëm. Eklipsi do të jetë i dukshëm në të gjithë Evropën të shtunën, si dhe në Afrikën Perëndimore, Amerikën e Veriut Lindore dhe Azinë veriore. Për pjesën tjetër të hemisferës veriore, Dielli do të zbehet në verilindje të Shteteve të Bashkuara, Grenlandë dhe Kanadanë lindore. Edhe me një eklips të pjesshëm duhet të mbani mend të mbroni sytë.

Gjatë një eklipsi të pjesshëm diellor, Hëna kalon midis Diellit dhe Tokës. Hëna hedh një hije në Tokë dhe vetëm pjesërisht bllokon Diellin, duke e bërë atë të duket si një gjysmëhënës. Ndryshe nga një eklips total diellor, këtu nuk ka errësirë ​​të plotë, kështu që ekspertët thonë se është e nevojshme të mbash mbrojtjen e duhur të syve gjatë gjithë kohëzgjatjes së eklipsit.

“Eklipset janë vetëm një lojë drite dhe hije e luajtur nga Dielli, Hëna dhe Toka”, tha Jurine Egal nga Planetariumi i Montrealit.

Eklipset diellore dhe hënore ndodhin katër deri në shtatë herë në vit, sipas NASA-s. Për të parë eklipsin, vizitoni faqet e internetit të astronomisë për të zbuluar se kur fillon në zonën tuaj. Ky fenomen do të jetë i dukshëm gjatë lindjes së diellit për pjesën më të madhe të Amerikës, në mëngjes vonë për Evropën Perëndimore dhe Afrikë dhe pasdite për Evropën Lindore dhe Azinë Veriore. Gjatë një eklipsi, Dielli do të bëhet ngadalë një gjysmëhënë më e ngushtë pasi Hëna duket se e mbulon atë dhe dita mund të bëhet më e errët.