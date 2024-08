Lista e re e kombëtares nuk më duket ogur i mirë, uroj të jem i gabuar!

Nga Roland Luci

Rrallë shumë vendos baste. Një nga arsyet është se e përjetoj keq, adrenalinë e tepërt, emocione të panevojshme, dua të fitoj patjetër…

Kurse këtë herë dua ta humbas “bastin”, pavarësisht bindjes se e fitoj! Sigurisht, nëse Armand Duka dëshiron ta mbrojë me një “bast” simbolik rizgjedhjen (rinovimin) e Silvinjos.

Kam qenë kundër punës së Silvinjos gjatë finaleve të Europianit, kundër rikonfirmimit të tij si trainer i kombëtares dhe jam munduar ta argumentoj për ata që më kanë ndjekur në daljet e mia publike.

E kishim fjalën te “basti”. Unë them që Armand Duka do ta largojë Silvinjon nga drejtimi i kombëtares para mbylljes së kontratës.

Tani Silvinjo "ka në dorë" të na dhurojë suksese neve, një shteti e populli të vogël. Kështu është shprehur, që ai na i dhuron sukseset.

E me këtë rast Duka nuk ka si e largon nga posti. Edhe unë do t’i gëzohem suksesit, dmth do të doja me kënaqësi ta humbas “bastin”.

Por edhe në rast dështimi të Silvinjos (as po ma ndjen për të, po me këtë rast do të ketë dështuar kombëtarja jonë), Duka mund të mos e largojë, qoftë dhe për inatin tim. Dhe me këtë rast fiton "bastin" me mua.

Po ja që kam një parandjenjë se do ta largojë. Dmth, si të thuash, zotëria zor se do të ketë argumenta të justifikojë dështimin po qe se ndodh. Ashtu si proklamonte andej-këtej nëpër media kualifikimin e kombëtares sonë në Europian si sukses personal të tijin.

Seriozisht tani: Lista e re e kombëtares, e sapopublikuar, nuk më duket ogur i mirë. Uroj të jem i gabuar!