Një në 3 të rinj nuk përdor prezervativ, çfarë fshihet pas dukurisë

OBSH: Një në tre adoleshentë në Evropë nuk përdor prezervativ. Alarmi: Shkalla e seksit të pambrojtur po rritet në mënyrë alarmante

Përdorimi i prezervativit tek adoleshentët seksualisht aktivë ka rënë ndjeshëm në Evropë gjatë 10 viteve të fundit, me ritme alarmante të seksit të pambrojtur, sipas një raporti të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) të publikuar sot.

Ajo që shqetëson mjekët është se pas mospërdorimit të prezervativit fshihen sëmundje të rrezikshme që përhapen gjerësisht.

"Kjo situatë i ekspozon të rinjtë ndaj një rreziku të konsiderueshëm të kontraktimit të sëmundjeve seksualisht të transmetueshme (STD) dhe shtatzënive të paplanifikuara," tha OBSH Europe, citon noa.al.

Sipas të dhënave të mbledhura nga më shumë se 242,000 15-vjeçarë në 42 vende në zonën e mbulimit të OBSH-së në Evropë, e cila përfshin Azinë Qendrore, përqindja e djemve që raportuan përdorimin e prezervativit në marrëdhëniet e tyre më të fundit seksuale ishte 61% në vitin 2022, më poshtë nga 70% që ishte në 2014.

Përqindja e vajzave që thanë se përdornin mbrojtje në marrëdhëniet ra në 57% nga 63% në të njëjtën periudhë.

Pothuajse një e treta e adoleshentëve (30%) thanë se nuk kanë përdorur prezervativ ose pilula gjatë marrëdhënieve të tyre më të fundit seksuale, një shifër që ka mbetur pothuajse konstante që nga viti 2018.

Përdorimi i pilulës kontraceptive mbetet gjithashtu i qëndrueshëm në vitin 2022 krahasuar me 2014, me 26% të 15-vjeçarëve që thonë se e kanë përdorur atë në marrëdhëniet e tyre më të fundit.

Sondazhi tregoi gjithashtu se 33% e adoleshentëve nga familjet më të varfra thanë se nuk përdornin as prezervativ dhe as pilula kontraceptive, krahasuar me 25% të adoleshentëve nga familjet më të pasura.

“Shumë vende neglizhojnë edukimin seksual gjithëpërfshirës, ​​të përshtatshëm për moshën dhe, aty ku është i disponueshëm, ai është nën sulm në rritje vitet e fundit për inkurajimin e sjelljeve seksuale”, tha drejtori i OBSH-së për Evropë, Hans Kluge.

"Në fakt, ofrimi i njohurive të duhura për të rinjtë në kohën e duhur na lejon të kemi rezultatet më të mira shëndetësore," shtoi ai.

Për OBSH-në, përveç rritjes së sëmundjeve seksualisht të transmetueshme dhe shtatzënive të paplanifikuara, edukimi i pamjaftueshëm seksual shkakton një rritje të kostos së shërbimeve shëndetësore dhe prish jetën shkollore dhe të punës të të rinjve.

"Ne po korrim frytet e hidhura të këtyre përpjekjeve reaksionare dhe më e keqja mund të vijë nëse qeveritë, autoritetet shëndetësore, sektori i arsimit dhe aktorë të tjerë të rëndësishëm nuk i njohin shkaqet rrënjësore të situatës aktuale dhe nuk ndërmarrin hapa për ta korrigjuar atë", – përfundoi OBSH. /noa.al