Leao ‘heshti’ tifozët, pas asistimit në Parma-Milan. Më pas shpjegohet: Gjesti nuk ishte për ultrasit kuqezinj

Te Milani që humbi në Parma 2-1 pati edhe një rast të vogël, i cili përfshinte Rafael Leao, një nga lojtarët më të shënjestruar nga tifozët, pas disfatës në javën e dytë të kampionatit. Kjo për shkak se ishte pasimi i tij i gabuar, që shkaktoi golin vendimtar për 2-1 të Cancellierit.

Kamerat treguan numrin 10 të kuqezinjve duke vënë gishtin në gojë pas asistimit të Pulisic në barazimin momental 1-1, si për të mbyllur gojën e tifozëve të tij. Kjo solli zemërimin e “Curva Sud”. Pas ndeshjes, portugezi ka dashur të shpjegojë gjestin e tij përmes një postimi në Instagram:

"Gjesti im nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë për ‘Curva Sud’, sepse ata më kanë mbështetur gjithmonë, edhe në momentet më të vështira. Gjesti ishte për një tifoz specific, i cili në momentin që po humbisnim 1-0 bëri një koment negativ”.

Ja mesazhi i plotë i Leao:

"Gjesti im nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë për ‘Curva Sud’, sepse ata gjithmonë më kanë mbështetur në momentet më të vështira. Ata janë ndoshta të vetmit fansa të vërtetë që na shoqërojnë në momente të vështira. Gjesti im shkoi për një fans specifik, i cili në momentin kur ne po humbisnim bëri një koment negativ.

Asnjë lojtar i Milanit nuk hyn në fushë për të luajtur keq me qëllim. Nuk do ta ndryshoj mënyrën time të lojës sepse rrezikova te goli i dytë i Parmës, kjo ndeshje mbaroi, tani është koha të fokusohemi te sfida e radhës. ‘Curva Sud’, gjithmonë me ju".