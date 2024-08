Milani dhe Interi në kërkim të shpagimit, Lautaro dhe Morata janë mungesat e mëdha

Nis sot java e dytë e kampionatit italian, gjithçka është gati për rikthimin në fushë të skuadrave të Serie A. Sipari ngrihet në orën 18:30 me Parma-Milan dhe Udinese-Lazio. Kuqezinjtë, të freskët nga barazimi në “San Siro” kundër Torinos në sfidën inauguruese të kampionatit, duan ta shpagojnë veten. Për t’ia arritur kësaj duhet të marrin tri pikët kundër skuadrës së Pecchias.

Një mini-revolucion është gati në fushë nga trajneri Fonseca, i cili dëshiron të konsolidojë ekuilibrat dhe të gjejë një zgjidhje efektive taktike sa më shpejt me kuqezinjtë. Prandaj, mesfusha do të rishikohet me dy titullarë të rinj.

Risi priten edhe midis mesfushës-sulmuese dhe zonës së penalltisë. 5 nga 11 startuesit ndaj Parmës pritet të jenë ndryshe nag formacioni i javës së kaluar te kuqezinjtë. Theo Hernandez rikthehet në krahun e majtë, me vend edhe për Reijnders dhe Musah në mesfushë.

Në sulm, Chukwueze mbetet jashtë, Pulisic kthehet në të djathtë. Ndër mungesat e mëdha është Alvaro Morata, i cili pasi shënoi në debutimin e tij ndaj Torinos u dëmtua. Në vend të tij, trajneri portugez do të aktivizojë Okafor.

Lazio e Baroni dëshiron të konfirmohet, pas fitores ndaj Venezias. Trajneri do të mbështetet te Noslin, Castellanos dhe Zaccagni në sulm. Sanchez mungon tek Udinese, duke luftuar me një problem muskulor, që do ta mbajë jashtë të paktën deri pas mesit të shtatorit.

Në mbrëmje do të luhen Inter-Lecce dhe Monza-Genoa, prej orës 20:45. Zikaltrit po kërkojnë fitoren e tyre të parë këtë sezon, pas barazimit të shumëpërfolur me “rossoblù”. Ata do të luajnë në shtëpi për herë të parë këtë sezon, në një stadium të mbushur përplot. Lautaro Martinez nuk duhet të jetë gati për shkak të një tendosje muskulore në aduktorët e tij.

Argjentinasi në fakt nuk u stërvit dje. Për momentin nuk është ende e qartë nëse do të dalë në fushë, por përshtypja është se Inzaghi nuk dëshiron ta rrezikojë. Prandaj, Interi me siguri do të luajë me dyshen Thuram-Taremi në sulm, me iranianin gati të debutojë që në minutën e parë, nëse Lautaro nuk ia del.

Karakteristika të tjera të reja në fushë janë Dumfries dhe Pavard, të cilët do të zëvendësojnë Darmian dhe Bisseck. Në sfidën tjetër të mbrëmjes do të përballen dy miq të vjetër, Alessandro Nesta dhe Alberto Gilardino. Të dyja skuadrat vijnë nga barazimet në javën e parë të kampionatit, ndaj do të bëjnë gjithçka që munden për të marrë tri pikët.