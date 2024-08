Dëmtimi i Bellingham trondit Real Madridin, ja sa do të mungojë mesfushori anglez

Jude Bellingham nuk mundi ta përfundonte stërvitjen këtë të premte për shkak të një goditjeje të marrë, kur seanca ishte gati të përfundonte. Mesfushori anglez duhej të largohej nga fusha dhe iu nënshtrua testeve të ndryshme.

Sipas shërbimeve mjekësore të klubit, lojtari pësoi një dëmtim në muskulin e hollë shputor të këmbës së djathtë. Një dëmtim që do ta mbajë jashtë fushës së lojës për një muaj. Pritet që ai të ribashkohet me grupin pas pushimit për shkak të ndeshjeve të kombëtareve, në shtator.

Humbja e Bellingham do ta pengojë Carlo Ancelottin të përdorë “BMV” në ndeshjet e ardhshme të La Liga-s, duke filluar me Valladolidin këtë të diel. Gjëja normale do të ishte që trajneri italian të përdorte Luka Modric ose Arda Güler për të zëvendësuar anglezin.

E vërteta është se Real Madridi nuk ka fat me lëndimet në fillim të këtij sezonit. Në parasezon, lojtari premtues i të rinjve, Joan Martínez, theu gjurin në stërvitje me ekipin e parë. Të lënduar rëndë mbetën edhe César Palacios dhe më pas Dani Mesonero.

Më vonë ishte Eduardo Camavinga, i cili pësoi një ndrydhje në ligamentin e brendshëm kolateral të gjurit të majtë në nxehje, para finales së Superkupës së Europës. Në parim kthimi i tij është planifikuar në fund të shtatorit, ose fillim të tetorit.

Camavinga dhe Bellingham i bashkohen në “infermieri” David Alaba, i cili ende po rikuperohet nga dëmtimi i ligamentit të kryqëzuar të sezonit të kaluar. Kjo do ta mbajë larg dinamikës së grupit deri në dhjetor, nëse gjithçka shkon sipas planit.

Ja raporti mjekësor i Bellingham: “Pas analizave që i janë bërë sot lojtarit tonë, Jude Bellingham, nga shërbimet mjekësore të Real Madridit, ai është diagnostikuar me një dëmtim të muskulit të hollë shputor të këmbës së djathtë. Evolucioni në pritje”.

Nëse koha e rikuperimit nuk shkurtohet, anglezi do të humbasë debutimin e të bardhëve në Champions League dhe të paktën 4 ndeshje të tjera të La Liga-s.