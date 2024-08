Qëlloi disa herë për nder, nis seanca për masën e sigurisë ndaj efektivin Erjon Goxhara

Ka dalë sot në gjykatën e Tiranës efektivi Erjon Goxhara, për caktimin e masës së sigurisë.

Goxhara plagosi Lorenc Kostën me 19 gusht, pasi bashkëshortja e tij kishte një lidhje intime me të.

Ngjarja e rëndë ndodhi mesditën e 19 gushtit në një zonë të populluar të Tiranës. Para se të plagoste Lorenc Kostën, efektivi kishte zhvilluar një takim me bashkëshorten dhe nipin e tij, L.B. në një qendër tregtare.

Gjatë këtij takimi, në dosje thuhet se gruaja ka pranuar tradhtinë, por nuk ka pranuar që t’i kërkojë ndjesë efektivit Goxhara. Sipas saj, tradhtia ka ndodhur vetëm një herë. Të njëjtën ditë, Goxhara pasi përfundon këtë bisedë, zhvendoset pranë lagjes ku jetonte dhe ka plagosur Lorenc Kostën, i cili po ashtu jetonte në atë zonë. Pasi e la të mbuluar me gjak, e filmoi atë çfarë bëri dhe videon ia dërgon të plagosurit në telefon: “Mëso të mos futesh më në shtëpitë e të tjerëve dhe të hash djersën e tyre”.

I plagosuri, aktualisht është jashtë rrezikut për jetën. Në deklarimet e dhëna para oficerëve të Policisë Gjyqësore në prezencë të psikologut, djali efektivit ka konfirmuar konfliktet mes prindërve të tij që nga mesi i korrikut, kohë kur sipas tij, e ëma pranon dyshimet e Goxharës për lidhjen jashtëmartesore me Kostën. Ndaj Erjon Goxharës rëndon akuza e vrasjes me paramendim të mbetur në tentativë. Ai pritet të dalë ditën e sotme para Gjykatës së Tiranës, ku edhe do të njihet me masën e sigurimit personal.