Misteri i vrasjes së Ilaria Sulës në Itali. Ish i dashuri nuk tregon motivin e krimit. Po hetohen edhe prindërit e filipinasit

Romë- Vrasja e Ilaria Sulës duket si skenari i një filmi horror. 22-vjeçarja shqiptare, e cila rezultonte e zhdukur prej një jave, u gjet e pajetë, e futur në një valixhe dhe e hedhur më pas në një zonë të pyllëzuar 40 kilometra larg Romës.

Hetimet zbuluan se autor i kësaj ngjarjeje tragjike është ish i dashuri i 22-vjeçares shqiptare, Mark Antony Samson. 23-vjeçari me origjinë filipinase, student për arkitekturë, u arrestua pasi pranoi vrasjen pas disa orësh “përballje” me hetuesit. I riu akuzohet për vrasje me dashje dhe fshehje të kufomës.

“Më vjen keq për çfarë bëra”, është shprehur ai para hetuesve. Gjatë momentit të marrjes në pyetje i riu nuk ka treguar motivin e krimit, ditën kur e ka kryer vrasjen apo dinamikën se çfarë ndodhi deri në momentin e sulmit.

Dyshimet janë se gjithçka ka ndodhur pas një debati të nxehtë mes të dyve, me shumë mundësi për shkak të fundit të marrëdhënies së çiftit.

Përgjigjet në këtë pikë, pritet t’i japë analiza e kamerave të sigurisë në lagjen ku jetonte i riu bashkë me prindërit. Aty dyshohet se ndodhi edhe krimi.

Ilaria Sula, e cila ishte në vitin e tretë për Statistikë në Universitetin e La Sapienza-s ishte zhdukur prej 25 Marsit. Në orën 21:00 kishte dalë nga apartamenti që e ndante me disa vajza të tjera pa lënë gjurmë. Para se të ikte kishte shkëmbyer disa mesazhe me ish-të dashurin. Hetimet kanë zbuluar se ata janë takuar në një parking në rrugën ku jetonte 23-vjeçari.

Dyshohet se në debat e sipër, i riu e ka goditur me thikë disa herë shqiptaren, më pas e ka futur në valixhe dhe ka ikur për ta hedhur në një zonë disa kilometra larg Romës.

“Një ngjarje e planifikuar nga ana e vrasësit”, komenton kriminologia Laura Todaro.

Vendi ku mendohet se ndodhi krimi

Hetuesit do të analizojnë qelizat telefonike të filipinasit. Sipas mediave, pas zhdukjes së Ilarias, për të humbur gjurmët, Samson ka shkuar te miqtë e viktimës për të pyetur mbi fatin e saj. Hetuesve ai u ka treguar se e ka hedhur celularin e Ilarias në një pusetë.

Por nga sa është konstatuar nga hetimet, përpara se ta bënte këtë, Samson i ka dërguar disa mesazhe vëllait të viktimës dhe ka postuar disa foto me qëllimin për të çuar në drejtimin e gabuar hetimin.

Pritet që trupit të pajetë të shqiptares t’i kryhet një autopsi.

Sipas asaj që shkruajnë mediat italiane, ka qenë vetë Samson, i cili pasi është “dorëzuar” para hetuesve, i ka drejtuar ata drejt vendit ku hodhi valixhen. Ai tregoi se shkoi drejt vendit me makinë. Hetuesit po shikojnë edhe për qelizat telefonike të celularit të shqiptares pasi dyshohet se ai e ka përdorur gjatë kohës që ajo ishte raportuar e zhdukur.

Nga ajo që raportojnë mediat, mendohet se ngjarja ka ndodhur në shtëpinë e Samson dhe prindërit e tij kanë qenë të pranishëm në shtëpi. Mediat italiane shkruajnë se babai dhe mamaja e tij janë aktualisht nën hetim për të kuptuar nëse kanë pasur rol në krimin e rëndë.

Megjithatë sipas të njëjtave burime gjatë pyetjeve të prokurorit, i dyshuari nuk iu përgjigj disa pyetjeve.

Ai tha se e futi trupi në makinë, e mbylli në një valixhe dhe e hodhi në një luginë. Armën e krimit, një thikë, ai thotë se e ka hedhur në një kazan në një lagje të Romës. Por deri më tani as thika, e as celulari i Ilarias nuk janë gjetur.

Vrasja e studentes shqiptare në Itali, mamaja e Ilaria: E dija se diçka e keqe i kishte ndodhur Familja e Iliaria Sulës jeton në Terni. Në shtëpinë e tyre ka kapluar zija. Nga vështirësitë e emigrimit, tashmë u duhet të përballen me këtë tragjedi. Siç shkruajnë mediat, Ilaria la pas babain, nënën dhe vëllain e vogël.