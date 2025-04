Fundi tragjik i studentes shqiptare. I dashuri filipinas e goditi me th’ikë dhe trupin e futi brenda në valixhe, përdori telefonin e saj për të shkëmbyer mesazhe

Romë- Trupi i Ilaria Sulës, studentes 22-vjeçare me origjinë shqiptare e cila rezulton e zhdukur që prej 25 marsit në zonën Furio Camillo të Romës, u gjet mëngjesin e sotëm në një valixhe të mbyllur të hedhur në një luginë. Kanë qenë disa persona të cilët po kalonin në zonën pyjore në Poli, në brendësi të kryeqytetit, të cilët e kanë pikasur dhe kanë lajmëruar policinë. Më pas autoritetet italiane kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes.

Sipas hetimeve fillestare, e reja kishte pasur së fundmi një lidhje me një shtetas filipinas, i cili u identifikua dhe u arrestua me akuzën e vrasjes me dashje dhe fshehjes së kufomës. Gjithashtu analiza e tabulateve të telefonit dhe celularëve ka ndihmuar për ta inkuadruar, pasi vrasësi dyshohet se ka përdorur telefonin e viktimës për të postuar në profilin e Ilarias në rrjetet sociale.

Përveç familjes së saj, të cilët kishin ngritur alarmin në rrjetet sociale të martën, për ta gjetur atë ishin mobilizuar edhe miq dhe kolegë duke publikuar fotografi të shumta të së resë. Por hetimi mori një kthesë dramatike gjatë natës kur hetuesit mbërritën në banesën e të dashurit të saj me origjinë filipanas. Nga hetimet u bë e ditur se 23-vjeçari e ka vrarë 22-vjeçaren shqiptare duke e goditur me thikë dhe më trupin eka futur në një valixhe të cilën e hodhi në pyll.

Sipas hetimeve paraprake të policisë, e reja shqiptare u godit me thikë për vdekje. Në mbrëmjen e zhdukjes së saj, Ilaria me sa duket ishte larguar nga shtëpia me nxitim për të takuar dikë. Prindërit e saj, të cilët jetojnë në Terni, raportuan se ajo nuk kishte marrë asgjë me vete, madje as make up, ndërsa se celulari i saj ishte i ndezur deri në një pikë dhe se dikush madje i ishte përgjigjur mesazheve të tyre. Është e paqartë nëse ishte vërtet Ilaria që ka shkëmbyer mesazhet.