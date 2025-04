Detaje shokuese! E zhdukur prej një jave, gjendet e vdekur studentja 22-vjeçare shqiptare në Itali. Trupi i futur në valixhe ishte hedhur në pyll. Arrestohet i dashuri i saj

Romë- Ilaria Sula, 22-vjeçarja shqiptare e cila u zhduk më 25 mars në Romë, është gjetur e vdekur. Mediat vendase bëjnë të ditur se trupi i pajetë i 22-vjeçares u gjet në një zonë të pyllëzuar brenda një valixheje. Ilaria Sula u zhduk më 25 mars në zonën Furio Camillo ku jetonte në një apartament që ndante me disa shoqe.

Fillimisht u raportua se studentja u largua pas ndarjes me të dashurin, me origjinë filipinase. Gjithashtu bëhet e ditur se i dashuri i saj është identifikuar dhe arrestuar nga policia italiane. Prindërit dhe shoqet, të cilët nuk mundën të kontaktonin me 22-vjeçare, denoncuan rastin menjëherë në polici. Gjithashtu autoritet italiane dyshojnë se e reja është vrarë.