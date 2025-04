Miqtë e lengjendës Val Kilmer shprehin ngushëllime për ndarjen nga jeta të tij: Trishtim! Do të më mungosh!

SHBA- Yjet e Hollivudit u tronditën të martën në mbrëmje kur mësuan për vdekjen e yllit të Batman Forever dhe Heat, Val Kilmer vetëm 65 vjeç.

Ai vdiq të martën në Los Anxhelos nga pneumonia dhe ishte miku dhe shoku i tij aktori Josh Brolin. Ylli i ‘No Country For Old Men’, i cili ndau një foto të dy aktorëve duke buzëqeshur vesh më vesh, diku përpara një trakeotomie urgjente që Kilmer kishte në 2014 pasi iu zbulua kanceri në fyt.

“Shihemi, shok. Do të më mungosh”, ka shkruar Brolin.

Ai vlerësoi Kilmer-in, i cili la një postim të fundit në mediat sociale më pak se dy muaj para vdekjes së tij, si një sfidues, i guximshëm, shumë krijues, duke shtuar: Nuk ka mbetur shumë prej tyre.

"Shpresoj t’ju shoh atje lart në parajsë kur të arrij atje. Deri atëherë, kujtime të mrekullueshme, mendime të bukura," vazhdoi Brolin.

Dy aktorët nuk duket se kanë xhiruar ndonjëherë një film së bashku, por Brolin kishte veshur një këmishë për albumin Together Through Life të Bob Dylan, ndërsa Kilmer ishte një fans i dukshëm i këngëtarit-kantautorit legjendar.

Në një paraqitje të vitit 2013 në KCRW, Kilmer kujtoi një takim të vështirë që pati me Dylanin, i cili ishte një fans i madh i filmit të tij Tombstone dhe i kërkoi atij të recitonte disa nga vargjet ikonë të filmit, megjithëse aktori i famshëm i stuhishëm refuzoi dhe ktheu tavolinat duke i kërkuar Dylanit të këndonte Blowin’ In The Wind për të.

Më vonë ai bashkëpunoi me këngëtaren kur pati një pjesë të vogël në filmin e tij “Masked And Anonymous”.

James Woods vlerësoi portretizimin e Kilmer të Doc Holliday në Tombstone: Ajo që çdo aktor ëndërron të arrijë. Ai kishte shumë shfaqje të mrekullueshme. Trishtim ta humbas kaq shpejt. RIP Val Kilmer.

Michael Mann, regjisori legjendar që drejtoi Kilmer in Heat, lavdëroi yllin e ndjerë në një deklaratë për The Hollywood Reporter: Ndërsa punoja me Val on Heat, gjithmonë mrekullohesha me diapazonin, ndryshueshmërinë e shkëlqyer brenda rrymës së fuqishme të karakterit zotërues dhe shprehës të Valit. Pas kaq shumë vitesh që Val luftoi me sëmundjen dhe ruan shpirtin e tij, ky është një lajm jashtëzakonisht i trishtuar.