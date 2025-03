Tudor prezantohet si trajner te Juventusi: Duhet t’i bëjmë gjërat me shpirtin e duhur

Për herë të tretë, aventura e Igor Tudor te Juventusi mund të fillojë. Pas eksperiencave si lojtar dhe ndihmëstrajner, kroati është thirrur për ta mbyllur sa më mirë këtë sezon të vështirë për “Zonjën e Vjetër”, me objektivin kryesor: kualifikimi në Champions League, pas shkarkimit të Thiago Motta.

"Nuk dua të flas për atë që është bërë para meje, jam këtu për të punuar fort dhe për të arritur objektivin që të gjithë e dimë, – u shpreh Tudor në konferencën për shtyp. – Detyra ime është t’i vendos lojtarët në kushtet më të mira për të dhënë maksimumin. Duhet t’i bëjmë gjërat siç duhet dhe me shpirtin e duhur".

Një nga emrat që mund të bëhet qendror në ekipin e Tudor është Dusan Vlahovic: "Ai i ka të gjitha cilësitë e një lojtari të nivelit më të lartë. Ka dëshirë të rifillojë, është një lojtar vendimtar. Ai mund të luajë me Kolo Muani ose edhe i vetëm në sulm".

Për Koopmeiners dhe Yildiz tha: "Kur lojtarët janë të fortë, është e lehtë të gjesh një rol për ta. Ata kanë cilësi të rralla dhe mund të bëjnë diferencën përpara portës. Detyra ime është t’i ndihmoj të shprehin potencialin e tyre".

I pyetur nëse Juventusi ka nevojë për një lider të qartë, Tudor pranoi se gjeneratat e reja janë ndryshe nga koha e tij si lojtar: "Dikur kishte më shumë personalitet, por Juventusit nuk i intereson mosha. Këtu duhet të rritesh shpejt. Klubi gjithmonë ka zgjedhur njerëzit e duhur dhe ka ruajtur kulturën e punës".

Për sa i përket sistemit të lojës, ai nuk e përjashtoi kalimin në një mbrojtje me tre: "Në karrierën time kam luajtur me tre dhe me katër mbrojtës. Nuk është skema, ajo që bën diferencën, por shpirti i sakrificës dhe dëshira për të fituar".

Kapiteni i ri i Juventusit: "Do të jetë Manuel Locatelli. Ka personalitet dhe cilësitë e duhura për këtë rol".

Për të shpjeguar mentalitetin që kërkon të fusë te skuadra bardhezi, ai tregoi një histori nga koha kur ishte lojtar te Juve: "Një ditë, pas stërvitjes, hoqa çorapet dhe i hodha në tokë. Del Piero erdhi, i mblodhi dhe më tha që duhet t’i palosja me respekt për magazinierin. Kjo është fryma e Juventusit".

Përgatitjet për ndeshjen e parë dhe mesazhi për tifozët: "Nuk ka justifikime. Tifozët e Juventusit janë gjithmonë të rëndësishëm, e di që do të na mbështesin të shtunën. Do të përballemi me Genoa me respekt, por edhe me vetëbesim".

Çfarë mendon për Kolo Muani dhe Thuram: “Kam folur me babain e tij, Lilian, dhe ai më tha t’i jap një shuplakë nëse bën diçka gabim. Khephren është i fortë, e kam sfiduar kur ishte te Nice. Kolo e takova dje, është shumë i fortë. Jam i lumtur që i kam të dy dhe do të përpiqem t’i bëj të japin maksimumin”.

Përshtypjet e para nga lojtarët: “Përshtypjet i ndien, i thith, por nuk fitohet vetëm me zemër dhe ndjenjën e përkatësisë. Duhet të prekësh shumë aspekte të ndryshme, si motivimet, taktikat dhe teknikat. Protagonistët janë lojtarët që zbresin në fushë, por ne të gjithë duhet t’i vendosim në kushtet për të dhënë maksimumin. Fitohet duke i bërë gjërat siç duhet, jo me zemër apo me fjalë”.

Sa kanë ndikuar tek ai trajnerët që ka pasur te Juventusi: “Shumë. Më kanë trajnuar Lippi, Capello, Ancelotti…, njerëz që kanë fituar shumë. Juventusi ka qenë një shkollë jete për mua, jo vetëm nga pikëpamja futbollistike. Kam ardhur te Juve kur isha vetëm 20 vjeç”.

Pse Juventusi shënon pak nga goditjet standarde: “Nuk komentoj punën e mëparshme, nuk do të ishte e sjellshme. Do të nis të punoj dhe do të shohim nëse gjërat do të ndryshojnë. Sigurisht, janë situata që ndikojnë në renditje dhe bëjnë diferencën në pikë, kështu që bëhen gjithnjë e më të rëndësishme”.

A e ka kontaktuar me Marcello Lippi këto ditë? A mund të jenë të vlefshme mësimet e tij për karakterin dhe mentalitetin: “Lippi më solli te Juventusi, ai përfaqëson shumë nga çfarë është ky klub. E dua shumë”.