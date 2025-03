Kina, Japonia dhe Koreja e Jugut bien dakord për të nxitur bashkëpunimin tregtar

Kina, Japonia dhe Koreja e Jugut ranë dakord të dielën për të rritur bashkëpunimin tregtar, gjatë takimit në Seul të ministrave të ekonomisë dhe tregtisë së tre vendeve.

Në takim morën pjesë Ministri i Tregtisë i Kinës Wang Wentao, Ministri i Tregtisë, Industrisë dhe Energjisë i Koresë së Jugut Ahn Duk-geun dhe Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Industrisë së Japonisë Yoji Muto.

Sipas një deklarate të përbashkët të lëshuar pas takimit, të tre vendet ranë dakord të forcojnë bashkëpunimin në kuadrin rajonal dhe shumëpalësh si Organizata Botërore e Tregtisë, Marrëveshja e Partneritetit Ekonomik Gjithëpërfshirës Rajonal dhe Bashkëpunimi Ekonomik Azi-Paqësor.

Ata u zotuan të përshpejtojnë procesin e negociatave për marrëveshjen e tregtisë së lirë (MTL), të zhvillojnë dialog për forcimin e bashkëpunimit të zinxhirit të furnizimit dhe kontrollin e eksporteve, si edhe të thellojnë bashkëpunimin në ekonomitë dixhitale dhe ato të gjelbra.

Të tre vendet kërkuan gjithashtu përpjekje të përbashkëta për të thelluar bashkëpunimin lokal dhe për të krijuar një mjedis të favorshëm për bashkëpunimin e biznesit.

Duke folur në takim, Wang tha se Kina, Japonia dhe Koreja e Jugut janë gjeografikisht të afërta si edhe të lidhura kulturalisht e komercialisht. Ndërkohë bashkëpunimi ekonomik dhe tregtar i të tre vendeve ka arritur rezultate të frytshme.

Ai vuri në dukje se nën ndikimin e unilateralizmit dhe përhapjes së proteksionizmit, ekonomia botërore po përballet me presion në rritje.

Si ekonomi të rëndësishme në rajon dhe në botë, Kina, Japonia dhe Koreja e Jugut duhet të mbrojnë së bashku tregtinë e lirë dhe sistemin tregtar shumëpalësh, të kundërshtojnë unilateralizmin dhe proteksionizmin dhe të vazhdojnë të shtyjnë përpara integrimin ekonomik rajonal, në mënyrë që të injektojnë një shtysë të fortë në prosperitetin dhe zhvillimin e ekonomisë botërore, theksoi Wang.

Zyrtari kinez tha gjithashtu se Kina do të promovojë në mënyrë të palëkundur zhvillimin e cilësisë së lartë dhe do të zgjerojë hapjen e nivelit të lartë ndaj botës së jashtme. Kina është e gatshme të ndajë mundësitë e zhvillimit me vendet e tjera në botë, duke përfshirë Korenë e Jugut dhe Japoninë.

Në foto: Ministri i Tregtisë i Kinës Wang Wentao (D), Ministri i Tregtisë, Industrisë dhe Energjisë i Koresë së Jugut Ahn Duk-geun (Q) dhe Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Industrisë së Japonisë Yoji Muto(M) pozojnë për një foto në Seul, Koreja e Jugut, 30 mars 2025. /Ministria e Tregtisë e Kinës