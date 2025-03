Mesazh i fortë nga ambasada në Tiranë: As mos ta ëndërroni të hyni ilegalisht – do të kapeni dhe nuk do të futeni kurrë në SHBA!

Tiranë – Ambasada Amerikane në Tiranë ka publikuar një paralajmërim të prerë nga Sekretarja e Sigurisë Kombëtare të SHBA, Kristi Noem, drejtuar atyre që synojnë të hyjnë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara.

Në një video të shpërndarë në Instagram, Noem thekson se hyrja e paligjshme në SHBA “nuk duhet as të mendohet”.

Ajo nënvizon se vetëm përmes rrugëve të ligjshme – si viza pune, studentore apo emigrimi – mund të sigurohet një qëndrim i vlefshëm në vend.

“No days of weak leadership. Ato ditë kanë mbaruar,” – thekson ajo, duke paralajmëruar se kushdo që përpiqet të hyjë në mënyrë të jashtëligjshme, do të kapet, do të dëbohet dhe “nuk do të kthehet më kurrë”.

Ky mesazh vjen në kuadër të fushatës së Presidentit Donald Trump për të ashpërsuar masat ndaj emigracionit të paligjshëm dhe për të forcuar sigurinë kufitare në SHBA.