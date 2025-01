Horoskopi i Paolo Fox për të shtunën 1 shkurt 2025

Të dashur lexues, yjet po rreshtohen për të na ofruar një ditë plot emocione dhe mundësi.

Si gjithmonë, horoskopi i Paolo Fox ju udhëheq përmes ndikimeve astrale që do të karakterizojnë të shtunën tuaj, 1 shkurt 2025.

Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (♈ – Zjarr: 21 Mars – 20 Prill)

Nesër pritet të jetë një ditë intensive dhe plot energji për ju, por mund të ndiheni të mbingarkuar nga angazhimet dhe përgjegjësitë. Është e rëndësishme të ruani qetësinë dhe të mos lejoni që impulsiviteti t’ju udhëheqë. Në dashuri, shmangni debatet e panevojshme dhe kërkoni komunikimin me partnerin. Në punë, përballuni me sfidat me vendosmëri, por pa u sforcuar tepër. Kujtoni, durimi është virtyt i të fortëve.

Demi (♉ – Tokë: 21 Prill – 20 Maj)

Yjet janë në anën tuaj nesër. Është koha ideale për të forcuar marrëdhëniet dhe për t’u përkushtuar ndaj njerëzve të dashur. Në punë, aftësitë tuaja organizative do të vlerësohen, duke ju sjellë njohje dhe suksese të merituara. Megjithatë, mos u rehatoni shumë, por vazhdoni të ndiqni objektivat me përkushtim. Fati është në anën tuaj, përfitoni prej tij!

Binjakët (♊ – Ajër: 21 Maj – 21 Qershor)

Mund të përballeni me ndonjë të papritur gjatë ditës, por mos lejoni që vështirësitë t’ju dekurajojnë. Në vend të kësaj, shfrytëzojini si mundësi për të mësuar dhe për t’u rritur. Në dashuri, tregohuni më të hapur dhe të sinqertë me partnerin, duke shmangur keqkuptimet. Në punë, fleksibiliteti do të jetë çelësi për të kapërcyer pengesat. Mos harroni, pas stuhisë vjen gjithmonë dielli.

Gaforrja (♋ – Ujë: 22 Qershor – 22 Korrik)

Yjet ju ftojnë të reflektoni mbi prioritetet tuaja. Është koha për të bërë qartësi në ndjenjat tuaja dhe për të marrë vendime të rëndësishme. Në punë, mund të shfaqen mundësi të reja; analizojini me kujdes para se të veproni. Intuita juaj do të jetë një udhërrëfyes i çmuar. Dëgjoni zemrën dhe mos kini frikë të ndiqni rrugë të reja.

Luani (♌ – Zjarr: 23 Korrik – 22 Gusht)

Ditë e mbushur me entuziazëm dhe energji pozitive. Karizma juaj do të tërheqë vëmendjen e të tjerëve. Në dashuri, momentet e pasionit dhe intimitetit do ta forcojnë lidhjen tuaj. Në punë, aftësitë tuaja drejtuese do të njihen dhe vlerësohen. Kujdes, mos e teproni me krenarinë; përulësia do t’ju bëjë edhe më të mëdhenj.

Virgjëresha (♍ – Tokë: 23 Gusht – 22 Shtator)

Nesër mund të jeni tepër kritikë, si ndaj vetes ashtu edhe ndaj të tjerëve. Mundohuni të zbusni këtë qëndrim për të shmangur tensionet e panevojshme. Në dashuri, tregohuni më të kuptueshëm dhe të hapur për komunikim. Në punë, saktësia juaj është e rëndësishme, por mos u tregoni tepër të përpiktë. Kujtoni, përsosmëria është një ideal, jo realitet.

Peshorja (♎ – Ajër: 23 Shtator – 22 Tetor)

Ditë për të gjetur ekuilibrin mes sferave të ndryshme të jetës suaj. Në dashuri, mund të lindin keqkuptime; trajtojini me qetësi dhe diplomaci. Në punë, mund të krijohen bashkëpunime të reja që do të sjellin përfitime. Jini të hapur ndaj ndryshimeve dhe mos kini frikë të dilni nga zona juaj e rehatisë. Harmonia është e arritshme, mjafton ta kërkoni.

Akrepi (♏ – Ujë: 23 Tetor – 22 Nëntor)

Yjet ju shtyjnë të shihni përtej dukjes. Në dashuri, thelloni njohjen me partnerin dhe mos u ndalni në sipërfaqe. Në punë, këmbëngulja juaj do t’ju ndihmojë të arrini suksese të mëdha. Kujdes, mos u bëni shumë posesivë apo xhelozë. Besimi është i domosdoshëm në çdo marrëdhënie.

Shigjetari (♐ – Zjarr: 23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Ditë plot aventura dhe sfida të reja. Është momenti i duhur për të eksploruar përvoja të reja dhe për të zgjeruar horizontet tuaja. Në dashuri, spontaneiteti do të krijojë momente të paharrueshme. Në punë, guximi juaj do të sjellë mundësi të reja. Mos hezitoni të ndërmerrni rreziqe; bota është për t’u zbuluar.

Bricjapi (♑ – Tokë: 22 Dhjetor – 20 Janar)

Përqendrohuni te synimet tuaja afatgjata. Në dashuri, stabiliteti është thelbësor; punoni për të ndërtuar një bazë të fortë me partnerin. Në punë, përkushtimi dhe disiplina juaj do të shpërblehen. Megjithatë, mos harroni të gjeni kohë për veten dhe pasionet tuaja. Suksesi është i rëndësishëm, por lumturia ka më shumë vlerë.

Ujori (♒ – Ajër: 21 Janar – 19 Shkurt)

Një ditë e mbushur me ide të reja dhe intuita të mprehta. Shpirti juaj inovativ do t’ju ndihmojë të gjeni zgjidhje alternative për problemet që do të hasni. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për më shumë liri, por komunikimi është kyç për të shmangur keqkuptimet. Në punë, ndiqni instinktin tuaj dhe mos kini frikë nga ndryshimet. Një mundësi e papritur mund të shfaqet, jini gati ta kapni!

Peshqit (♓ – Ujë: 20 Shkurt – 20 Mars)

Dita do të jetë e favorshme për të dëgjuar emocionet dhe ndjenjat tuaja më të thella. Yjet ju ftojnë të gjeni pak kohë për reflektim dhe lidhje me veten. Në dashuri, do të jeni veçanërisht të ndjeshëm; mos kini frikë të shprehni ndjenjat tuaja. Në punë, kreativiteti do të jetë aleati juaj më i mirë, ndaj përdoreni për të çuar përpara projektet tuaja. Mos u dekurajoni nga sfidat e vogla; jeni më të fortë nga sa mendoni! /noa.al