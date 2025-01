Si do të jetë moti në fundjavë sipas meteorologes Lajda Porja?

Mot i paqëndrueshëm në fundjavë.

Meteorologia Lajda Porja thotë se të shtunën do të ketë vranësira të shpeshta, por reshjet e shiut pritet të jenë prezente të dielën. Në zonat malore pritet të bjerë dëborë. Sa i përket temperaturave do të luhaten nga -1 në 14 gradë.

“Dita e sotme ka sjellë përmirësim të reshjeve megjithatë territori do të jetë në ndikimin e vranësirave të dendura, herë pas here duke sjellë reshje të pakta në zonat lindore, pjesërisht në zonat qendrore. Sa i përket temperaturave, sot do të ketë një rritje të lehtë në orët e para të mëngjesit dhe në mesditë, ku maksimumet do të jenë rreth vlerës 14 gradë celcius.

E shtuna do të sjellë ndërprerje të reshjeve, intervale me kthjellime, vranësira të shpeshta, nuk priten që të ketë reshje ndërkohë e diela, do të ketë vranësira prezente, dhe herë pas here do të pësojnë zhvillim duke sjellë reshje shiu. Rikthehen reshjet e dëborës në zonat malore, ku në disa zona të thella janë -1. Fundjava do të jetë me temperatura minimalet janë zero apo -1 dhe maksimal janë jo më shumë se se 13 apo 14 gradë.”, u shpreh meteorologia.