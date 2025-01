Mijëra banorë në Lezhë pa energji elektrike, probleme edhe me furnizimin me ujin e pijshëm

LEZHË- Moti i keq në vend ka sjellë problematika të shumta në qytetin e Lezhës. Banorët e Lezhës përveç të ftohtit dhe motit të keq janë duke u përballur edhe me probleme me furnizimin me energji elektrike dhe uji.

Mësohet se mijëra banorë në Lezhë kanë mbetur pa energji elektrike që nga mbrëmja e djeshme. Raportohet se ndërprerja e energjisë elektrike ka ndodhur rreth orës 23:00.

Qytetarët e Lezhës janë përballur edhe me mungesë të ujit të pijshëm.

OSHEE kishte lajmëruar kthim të energjisë në orën 05:30, gjë që nuk ndodhi.

Mësohet se OSHE po punon për zëvendësimin e transformatorit.