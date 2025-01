Fabrizio Corona i del kundër Chiara Ferragni-t: A e mban mend kur i the Fedez se e ke tradhtuar?

Fabrizio Corona ka publikuar një tjetër skandal.

Pas deklaratave të fundit të Chiaras, e cila tregoi për tradhtitë e ish-bashkëshortit dhe e akuzoi atë për orkestrimin e publikimit të lidhjes me Angelica Montini, Corona ka zbuluar se edhe Chiara e ka tradhtuar Fedez.

“Ke heshtur gjithë këto vjet jo sepse doje të kaloje përtej dhe të mos rrijë në dhembje, jo sepse ke dy fëmijë që do ta dëgjojnë çdo gjë. Harroje, Chiara, kush jam dhe çfarë bëj. Do të tregoj gjithë ato gënjeshtra që ke thënë gjatë 15 viteve, të gjitha detajet e rrethit tënd, punët e tua të pista dhe dashurinë që ke jetuar duke e tradhtuar vazhdimisht. Le të fillojmë me një, që këndon në Sanremo këtë vit, Achille Lauro. A e mban mend kur i the Fedez se ke fjetur me të? Është një vit që ajo kërkon vetëm nga Federico t’i tregojë fëmijët. Ti që nuk i shikon asnjëherë fëmijët. Vetëm dado të paguara