Conceição: Sherri në fushë me Calabria? Një skenë jo e bukur, por gjithçka është sqaruar

Sergio Conceição, trajneri i Milanit, foli në prag të ndeshjes kundër Dinamo Zagrebit: "Kishim pak kohë për të punuar, por duhet të zbresim në fushë dhe të fitojmë. Kjo është gjëja më e rëndësishme".

Çështja Calabria: "Po, kjo çështje është mbyllur. Në një ekip futbolli, situata të tilla mund të ndodhin, nuk është hera e parë dhe nuk do të jetë e fundit. Sigurisht, nuk ishte një spektakël i këndshëm, por gjithçka është sqaruar. Tani duhet të fokusohemi te fusha, të analizojmë pikat e forta dhe të dobëta të kundërshtarit. Për Dinamo Zagrebin do të jetë një ndeshje vendimtare, por edhe për ne. Të vazhdojmë në Champions League është objektivi ynë i dytë sezonal, pasi kemi arritur të parin, fitoren e Superkupës".

Ndeshja kundër Cannavaros: "Cannavaro ka luajtur në mënyra të ndryshme. Kundër Istrës përdori skemën 4-3-3, ndërsa në Londër, kundër Arsenalit, rreshtoi një vijë mbrojtjeje me 5 lojtarë. Do të shohim si e ka përgatitur këtë ndeshje. Ne duhet të njohim të dyja mënyrat e lojës që mund të përdorin kroatët dhe të kuptojmë si lojtarët e tyre mund t’i interpretojnë ato skema. Gjithsesi, më e rëndësishmja është të fokusohemi te vetja jonë dhe të kuptojmë ku mund të përmirësohemi. Koha është e shkurtër, por nuk është momenti për të kërkuar justifikime. Duhet të dalim në fushë për të fituar".

Rreth Kyle Walker: "Është një lojtar i jashtëzakonshëm, jo më kot Milani e kërkoi me ngulm".

Raporti me Cannavaron: "E kam mik, por sot do të jemi kundërshtarë. Dua të fitoj".

Ndeshja vjen pas një periudhe të trazuar: "Nuk kemi nevojë për episode jo interesante, për të marrë tronditje. Motivimi vjen nga puna dhe nga dëshira për të luajtur në kompeticionin më të mirë të klubeve në botë. Duam ta mbyllim këtë fazë në mënyrën më të mirë të mundshme. Përgjegjësia për të mbrojtur një klub si Milani është më e rëndësishmja".

A do të pushojë Morata për derbin: "E kuptoj pyetjen, por mendoj ndeshje pas ndeshjeje, nuk bëj plane për dy ndeshje njëherësh. Kjo nuk funksionon. Jemi të fokusuar te Dinamo Zagreb, jo te derbi me Interin. Pas Champions-it do të mendojmë për derbin".

A mund ta fitojë Milani Champions League: "Ka ende shumë ndeshje. Qëllimi ynë është të përfundojmë në top 4 në kampionat. Nuk mund të mendojmë për Champions-in kur kemi derbin përpara. Duhet të ecim hap pas hapi".

Progresi i ekipit në muajin e pare si trajner: "Ka momente në lojë ku shoh përmirësime, ka momente të tjera ku ende duhet të punojmë. Cilësia e lojës, zënia e hapësirave dhe tranzicionet mbrojtëse janë disa nga fushat ku po punojmë. Koha është e kufizuar, por djemtë po punojnë shumë dhe kanë shpirt luftarak".

A mund të rilindë Milani, siç thotë një këngë e Lazza: "Nuk kam nevojë për këngë. Po punojmë për të arritur objektivat tona. Rilindja do të thotë se ka pasur një situatë negative. Ne duhet të fokusohemi te puna dhe të vazhdojmë përpara".

Grupi dhe ADN-ja europiane e Milanit: "Kam gjetur një grup njerëzish të mirë dhe profesionistë. Ata e kuptojnë mënyrën time të punës dhe janë të respektueshëm. ADN-ja europiane është një aspekt i rëndësishëm, por historia nuk luan në fushë. Na pret një ndeshje e vështirë kundër Dinamo Zagrebit, por jemi gati për sfidën".