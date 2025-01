Gjykata e Tiranës dënon me 1 vit e 4 muaj burg ‘mbesën’ e Edi Ramës

TIRANË- Gjykata e Tiranës ka dënuar me dy vite burg të riun Ermes Hoxhallin, i cili mashtronte zyrtarë të ministrisë së Arsimit, duke premtuar bursa studimi falas në Shtetet e Bashkuara. Mësohet se Hoxhalli kërkoi nga Gjykata, gjykim të shkurtuar dhe kështu ka përfituar zbritjen e 1/3 të dënimit dhe përfundimisht do të vuajë 1 vit e 4 muaj burg. Mbi të rëndojnë akuzat për falsifikim dokumentesh dhe falsifikim kompjuterik.

“Nëpërmjet identitetit të krijuar si Klea Rama, pretendoi se ishte iniciator i projektit “Let’s talk together aboutUS’24” që mbulon Shqipërinë dhe ka për qëllim informimin e studenteve shqiptarë rreth studimeve në Shtetet e Bashkuara, për t’i aktivizuar ata në këto projekte dhe mbështetur disa me shuma financiare nëse kalojnë vlerësimet në kolegje Amerikane”, tha organi hetues.

Hoxhalli kishte krijuar një identitet të rremë si Klea Rama dhe duke përdorur kredencialet e një diplomateje të lartë të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara Tiranë. Më pasi ai ka mashtruar zyrtarë të nivelit vendor arsimor në Shqipëri.

Duke pretenduar se udhëheq një projekt për të rinjtë nën logon, “Let’s talk together aboutUS’23 dhe 24” ai lëshoi edhe 19 çertifikata pjesëmarrjeje për nxënës dhe të paktën një mësues të shkollës së Mesme “Ali Demi”, Vlorë me temë “Projekti Let’s talk together about US’23”. Gjithashtu u premtonte nxënësve e mësuesve udhëtime falas në SHBA.