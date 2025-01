Zgjidhet mosmarrëveshja mes Hamasit dhe Izraelit! Mbi gjysmë milioni palestinezë rikthehen në vendin e tyre, mbushen rrugët në veri të Gazës

GAZA- Mijëra palestinezë të zhvendosur për shkak të luftës po kthehen në veri të Gazës këtë mëngjes, pasi u bllokuan nga një mosmarrëveshje midis Hamasit dhe Izraelit. Palestinezët ishin planifikuar të udhëtonin në veri të Korridorit Netzarim të shtunën. Ndërkohë turma të mëdha u mblodhën gjatë fundjavës, duke pritur për të kaluar nëpër brezin shtatë kilometra (4.3 milje) të tokës të kontrolluar nga Izraeli që shkëput Gazën veriore nga pjesa tjetër e territorit.

Por Izraeli i ndaloi palestinezët të kalonin korridorin pasi Hamasi dështoi të lironte pengun civil Arbel Yehud të shtunën. Izraeli dhe Hamasi tani kanë arritur një marrëveshje që Yehud dhe dy pengje të tjerë të lirohen të enjten, me Hamasin që u dorëzoi ndërmjetësuesve egjiptianë prova se Jehud është gjallë.

Në rrugën kryesore që shkon drejt veriut, mijëra familje që kanë fushuar në portë për ditë të tëra kanë filluar të lëvizin në këmbë të ngarkuara me çfarëdo lloj sendi apo rroba që mund të mbajnë. Por me pjesën më të madhe të Gazës veriore të rrënuar pas bombardimeve intensive izraelite, shumë do të zbulojnë se nuk kanë shtëpi ku të shkojnë.