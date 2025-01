Xheneta ndodhet në Tiranë, a do të futet sonte në Big Brother Albania?

Xheneta Fetahu mbrëmë u rendit e dyta në finalen e madhe të ”Big Brother Kosova Vip 3”, dhe ishte pranë fitores, ku çmimin e madh e mori Driloni. Por ajo që prej kohësh po përflitet, duket se është konfirmuar nga Xheneta. Ajo sonte mund të jetë pjesë e shtëpisë së ”Big Brother Albania Vip 4”, aty ku është edhe Gjesti, me të cilin kishte një lidhje të fortë. Është vetë Xheneta që ka postuar një video në Instastory, ku lokacionion e ka bërë Tiranë. Do të jetë një pikë shumë e fortë nëse ajo do të futet sonte në shtëpinë e ”Big Brother Albania Vip 4”.