“Ke gojë të pisët”/ G-Bani i kthehet ashpër Rozanës: Legene…

Dita e sotme nisi mjaft mirë në shtëpinë e “Big Brother VIP 4”, por nuk zgjati dhe aq shumë pasi nisi një debat mes G-Banit dhe Rozanës.

Teksa G-Bani po ofendonte Livian, ka ndërhyrë këngëtarja duke e pyetur se ‘ça halli ka që ofendon të gjitha vajzat e shtëpisë’.

G-Bani nga ana tjetër vetëm përsëriste fjalët ‘idiote, legene, budallaqe’. Në një moment Rozana i drejtohet dhe i thotë që të largohet pasi ka ‘gojë të pisët’.

Pjesë nga debati:

Gjesti: O budallaqe, o idiote, ça ke? Ça halli ke?

Rozana: Ti gocave u ke thënë këtu, legene, budallaqe. Pse jemi idiote?

G-Bani: Idiote

Rozana: Largohu

G-Bani: Ti erdhe, ishe aty, pse erdhe?

Rozana: Kush është idiote?

G-Bani: Ishe aty pse erdhe?

Rozana: I the idiote, i the budallaqe, kësaj i the legene. Ça halli ke me gocat?

G-Bani: Me cilat goca?

Rozana: Me të gjitha gocat

G-Bani: Me legenet si puna jote

Rozana: Ti nuk je burrë

G-Bani: Ti je legene

Rozana: Një burrë që shan femrat nuk është burrë

G-Bani: Je legene

Rozana: Sa krenar je që ofendon

Gjesti: Me ty që je legene jam krenar

Rozana: Ik, largohu se ke një gojë të pisët