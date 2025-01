Klubi amerikan prezanton blerjen e Uzunit, si më të shtrenjtën e historisë!

Ai u transferua për një shumë prej 12.3 milionë dollarësh, duke thyer rekordin e mëparshëm të klubit, vendosur këtë muaj me blerjen e sulmuesit të kombëtares amerikane, Brandon Vazquez, për 10 milionë dollarë nga CF Monterrey në LIGA MX.

SHBA – Austin FC ka njoftuar të premten blerjen e sulmuesit shqiptar Myrto Uzuni nga skuadra e divizionit të dytë spanjoll, Granada CF. Sulmuesi 29-vjeçar ka nënshkruar kontratë deri në vitin 2027, me opsion për zgjatje deri në 2028. Ai u transferua për një shumë prej 12.3 milionë dollarësh, duke thyer rekordin e mëparshëm të klubit, vendosur këtë muaj me blerjen e sulmuesit të kombëtares amerikane, Brandon Vazquez, për 10 milionë dollarë nga CF Monterrey në LIGA MX. Uzuni do të zërë një vend si ‘Designated Player’ bashkë me Vazquez dhe anësorin ndërkombëtar ganez, Osman Bukari, i cili iu bashkua klubit verën e kaluar nga gjigandi serb Crvena Zvezda për një shumë prej 7 milionë dollarësh.

"Myrto ka treguar se është një golashënues i jashtëzakonshëm në çdo skuadër dhe ligë ku ka luajtur më parë," tha drejtori sportiv, Rodolfo Borrell. "Puna e tij e madhe në fushë, aftësia për të përfunduar aksionet, ambicia, vendosmëria dhe fleksibiliteti për të luajtur si në qendër ashtu edhe në krah do të jenë pasuri të mëdha për ne. Jemi shumë të emocionuar që e kemi në ekip."

Golashënues elitar

Uzuni është golashënuesi më i mirë në historinë e Granadas, me 49 gola në 106 paraqitje në të gjitha kompeticionet, përfshirë 14 gola në 18 ndeshje të LaLiga 2 këtë sezon.

Në total, ai ka shënuar 126 gola dhe ka dhënë 42 asistime në 322 ndeshje për klube, duke përfshirë periudhat te KF Tomori, FK Apolonia dhe Laçi në Shqipëri, NK Lokomotiva Zagreb (Kroaci), Ferencvárosi TC (Hungari) dhe Granada. Në nivel ndërkombëtar, Uzuni ka shënuar 5 gola në 38 paraqitje me kombëtaren shqiptare.

"Një nga arsyet kryesore që dua t’i bashkohem Austin FC është ambicia që kanë Anthony Precourt dhe Rodolfo Borrell për këtë skuadër, e cila përputhet me ambicien time për të pasur gjithmonë sukses me një mentalitet fitues," tha Uzuni.

"Fansave të Austin mund t’u them që do të bëj gjithçka në fuqinë time për të shënuar gola dhe për të ndihmuar ekipin të arrijë objektivat tanë. Kam ardhur këtu për të thyer rekorde."