Horoskopi nga Suzan Miler, e enjte 23 Janar 2025: Le të flasim për paratë!

Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e enjte 23 janar 2025.

Dashi 21 Mars – 19 Prill

Nëse keni një sugjerim lidhur me mënyrën e funksionimit apo financat e punës apo biznesit tuaj, mund të jetë më mirë ta mbani mënjanë atë për momentin. Meqenëse Marsi luftarak është në kundërshtim me Mërkurin, mund të dukeni kërkues ose agresiv ndaj eprorëve tuaj. Një mundësi më e mirë për të shprehur idetë tuaja do të vijë së shpejti, ndaj ruani mendimet tuaja për momentin. Nëse ky është një sugjerim që nuk mund të presë, sigurohuni që t’i paraqisni idetë tuaja me sa më shumë qetësi të jetë e mundur.

Demi 20 Prill – 20 Maj

Për aventurën tuaj të ardhshme të madhe, një vend unik mund të jetë tërheqës pasi Urani, planeti i origjinalitetit, lidhet me Mërkurin organizues. Nëse është e mundur, shmangni destinacionet turistike. Përkundrazi, një vend që shumica e njerëzve nuk e kanë parë më parë do të ishte ndoshta më i përshtatshëm. Duke zgjedhur një vend ndryshe për udhëtimin tuaj, mund të krijoni kujtime të mrekullueshme me familjen që fëmijët tuaj do të kënaqen t’i tregojnë nipërve të tyre në të ardhmen. Lëreni energjinë jashtë-kornizës së Uranit të kanalizohet përmes jush kur të merrni vendimin.

Binjakët 21 Maj – 20 Qershor

Mbani disa çështje në mendje teksa merreni me financat tuaja, sepse Marsi impulsiv (në një shtëpi financiare) është në kundërshtim me Mërkurin e zgjuar (në shtëpinë tjetër financiare). Mund të ndiheni të tunduar të veproni shpejt pa e përfunduar plotësisht procesin tuaj të mendimit, gjë që mund t’ju çojë në një vendim financiar që shkakton humbje. Për të shmangur këtë, konsultohuni me këshilltarin tuaj financiar përpara se të ndërmerrni veprime. Kështu do të jeni më pak të prirur të humbisni ndonjë trend të rëndësishëm të tregut.

Gaforrja 21 Qershor – 22 Korrik

Për takimin tuaj të ardhshëm me të dashurin, konsideroni të bëni diçka ndryshe dhe emocionuese, në vend që të ndiqni rutinën tuaj të zakonshme. Për shembull, ju të dy mund të kaloni një pasdite duke provuar verë në një vresht lokal ose mund të luani disa raunde të pickleball brenda për të bërë pak stërvitje. Urani, sfera e diversitetit, do të lidhet me Mërkurin impulsiv sot, ndaj sigurohuni që ta përdorni këtë rast për të eksploruar diçka të re.

Luani 23 Korrik – 22 Gusht

Mund të përfundoni të gjitha detyrat në listën tuaj të punëve sot në mënyrë efikase, ndërkohë që ruani cilësinë e punës suaj. Me fjalë të tjera, mos nxitoni të përfundoni punët, pasi lehtësisht mund të bëni një gabim ose të harroni një detaj të rëndësishëm. Kjo është dita për të marrë kohën tuaj dhe për t’u fokusuar në përfundimin e çdo detyre me 100 përqind të përpjekjes tuaj. Dëshira juaj për të vepruar më shpejt është rezultat i Marsit luftëtar që po përballet me Mërkurin e shpejtë sot.

Virgjëresha 23 Gusht – 22 Shtator

Nëse së fundmi keni përfunduar një projekt krijues, si një roman apo një pikturë, mund të jetë koha që vepra juaj të dalë në pah për botën. Ndërsa Marsi energjizon Mërkurin komunikues në sektorin tuaj të krijimtarisë, me shumë gjasë do të fitoni shtysën dhe vendosmërinë për ta reklamuar atë. Pyesni bibliotekën tuaj lokale nëse mund të ekspozoni punën tuaj artistike ose letrare për t’i dhënë asaj jehonë. Për më tepër, postimi në rrjetet sociale mund të luajë një rol të madh në tërheqjen e ndjekësve.

Peshorja 23 Shtator – 22 Tetor

Mund të gjendeni në kontakt të ngushtë me disa prej të afërmve tuaj tani. Megjithatë, tensionet mund të shfaqen mes jush dhe një anëtari të familjes në ditët e ardhshme. Kjo për shkak të Marsit, planeti i përplasjes, i cili aktualisht është në kundërshtim me Mërkurin komunikues. Nëse përfshiheni në një mosmarrëveshje me ndonjë të afërm, kursi më i mirë i veprimit është të largoheni qetësisht—mos e përshkallëzoni situatën. Mund të riktheheni në çështje pasi emocionet të jenë qetësuar.

Akrepi 23 Tetor – 21 Nëntor

Mund të tregoheni shumë të mprehtë dhe fjalori juaj mund të mos ketë kufij falë Uranit të pazakontë, i cili po dërgon rreze elektrike te Mërkuri komunikues sot. Mund të zgjidhni ta përdorni këtë zgjuarsi të shpejtë për të ndihmuar një mik me një projekt krijues apo për të ofruar këshilla për ekipin e marketingut dhe reklamimit të kompanisë tuaj. Të tjerët mund të tërhiqen nga fjalët tuaja magjike dhe ka shumë të ngjarë të ndjekin këshillat tuaja.

Shigjetari 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Kini kujdes me shpenzimet tuaja gjatë javës së ardhshme. Meqenëse Marsi impulsiv dhe Mërkuri janë në një debat të nxehtë, mund të ndiheni të prirur të shpenzoni (ose të teproni) paratë tuaja të fituara me vështirësi për gjëra që nuk ju nevojiten. Kjo mund t’ju lërë në një rrëmujë financiare dhe t’ju pengojë të arrini objektivat tuaja të kursimeve. Gjatë blerjeve, kontrolloni çmimet me kujdes. Nëse mendoni nëse një artikull e vlen çmimin e tij, ka shumë mundësi që më mirë ta lini mënjanë.

Bricjapi 22 Dhjetor – 19 Janar

Duket se keni një ide të shkëlqyer që po zien dhe me shumë gjasë do të jeni të entuziazmuar për ta ndarë. Megjithatë, mund të jetë më mirë të mbani këto mendime për vete për momentin, pasi planeti luftarak Mars është aktualisht në kundërshtim me Mërkurin komunikues. Shprehuni me kujdes—lehtësisht mund të lëndoni ndjenjat e dikujt tjetër. Marsi energjik mund të nxisë një personalitet më të zhurmshëm, kështu që tregohuni të kujdesshëm me fjalët dhe mbani një sjellje të rezervuar.

Ujori 20 Janar – 18 Shkurt

Imaginata juaj mund të kthehet në një vend intriguese gjatë ditëve të ardhshme. Kjo falë Uranit ekscentrik, i cili po transferon energjinë e tij elektrizuese te Mërkuri në shtëpinë tuaj krijuese të dymbëdhjetë. Ide të ndryshme artistike mund të kalojnë nëpër mendjen tuaj, kështu që sigurohuni që t’u kushtoni vëmendje kur të ndodhin. Nëse nuk keni kohë t’i shqyrtoni tani, mbani një ditar të mendimeve tuaja që t’i riktheheni më vonë. Një nga këto koncepte mund të shërbejë si tema e projektit tuaj të ardhshëm të madh.

Peshqit 19 Shkurt – 20 Mars

Mund të jetë më mirë të bini dakord të mos bini dakord kur bëhet fjalë për miqtë tuaj sot, pasi Marsi këmbëngulës përballet me Mërkurin. Nëse ju dhe një mik i ngushtë nuk bini dakord për diçka, mos u shqetësoni—kjo situatë do të kalojë shpejt. Për momentin, shmangni temën për të ruajtur qetësinë. Nëse duhet të diskutoni tani, është e domosdoshme të gjeni pika të përbashkëta me mikun tuaj. Aftësia për të bërë kompromise në marrëdhëniet tuaja është çelësi gjatë këtij eventi astrologjik. /noa.al