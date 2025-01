Ekzekutimi i Kristjan Markut, kërkohet informacion nga Interpol

VLORA- Vrasja e 30-vjeçarit Kristjan Marku (Bardhi) më 13 janar 2015 në aksin Fier-Vlorë vijon të jetë pa autorë të identifikuar. Sipas informacioneve, ka dyshime se autorët e kësaj vrasje kanë mundur që pas krimit të largohen jashtë vendit dhe hetuesit, kanë kërkuar informacion nga Interpol, për persona të dyshuar si të përfshirë në këtë vrasje.

Një prej vendeve me të cilat po punohet për të identifikuar autorët e këtij krimi të rëndë apo persona që mund te jenë te përfshirë është edhe Kosova. Po ashtu grupi hetimor dyshon se autorët kanë qenë dy automjete që kanë nisur ndjekjen e Kristjan Markut, një që ka sherbyer për ekzekutimin dhe me pas është djegur, ndërsa një automjet i dytë dyshohet nga hetuesit se ka qenë duke lëvizur nga Fieri për në Vlorë dhe ka marrë ekzekutorët.

Kristjan Marku ishte me precedent penal për “Vrasje me dashje ne bashkëpunim mbetur ne tentative” dhe “Mbajtja pa leje e armëve të zjarrit dhe municionit luftarak”. 30-vjeçari ishte nipi i Martin Bardhit, i njohur edhe si Marjan Marku. Në vitin 2023, Marjan dhe Kristjan Marku u përfshinë në një atentat me armë zjarri në qytetin e Rrëshenit ndaj Sajmir Reçit, nipit të Kastriot Reçit. Pista kryesore e hetimeve është hakmarrja për shkak të konflikteve të dy familjeve në Rrëshen.