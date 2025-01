‘Gruaja iu prezantua nënës si infermiere’! Kishin mashtruar familjarët për shtatzëninë, çifti në Itali rrëmben për disa orë një foshnjë në maternitet

ITALIA-Një grua ka rrëmbyer në maternitet një foshnjë të porsalindur, duke iu prezantuar nënës së re, si infermiere në zonën e Kozencës, në Itali. Sipas mediave italiane, rrëmbimi i foshnjës zgjati për disa orë, pasi policia arriti të identifikonte dhe lokalizonte gruan. Ajo dhe bashkëshortin e saj, në bashkëpunim më njëri-tjetrin morën vogëlushen nga spitali dhe tentuan të arratiseshin.

E porsalindura Sofia, ndodhej në një dhomë të klinikës me nënën e saj kur gruaja hyri në dhomë me fytyrën e mbuluar pjesërisht me një maskë duke u prezantuar si infermiere për fëmijët dhe tha se duhej të merrte fëmijën për ta çuar tek pediatri. Pasi ajo mori vajzën e vogël dhe u largua, nëna dhe gjyshja e vogëlushes, duke mos parë vonesën e kthimit të saj, u alarmuan dhe kështu u zbulua rrëmbimi.

Nga pamjet e regjistruara nga kamera e brendshme e klinikës, shihet se çfarë ka ndodhur në korridorin e godinës. Gruaja shihet bashkë me burrin e saj, i cili kishte kapele në kokë. Të dy tentojnë ta fusin të porsalindurën në karrocë, por pa sukses. Ata janë larguar me foshnjën në krahë dhe ai me karrocën në dorë. Pas alarmit, në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë makinat e policisë, si dhe ekipi shkencor për hetimet.

Ngjarja është ende në fazë hetimi dhe është ende i paqarte motivi që shtyu çiftin të rrëmbente vogëlushen Sofia në spital. Menjëherë pas rrëmbimit, familjarët dhe miqtë e prindërve kanë postuar një foto të vogëlushes në rrjetet sociale me ftesën për t’i kontaktuar në rast se mund ta shihnin. Në daljet e qytetit u vendosën postblloqe, dhe gjatë kërkimeve policia lokalizoi makinën e rrëmbyesit dhe vogëlushen në bord. Çifti e u arrestua ndërsa foshnja e kthye në familjen e saj, e sigurt.

Çifti i arrestuar dhe të akuzuar për rrëmbimim janë Rosa Vespa, 51 vjeç nga Cosenza dhe Aqua Moses, 43 vjeç me origjinë senegaleze. Të dy, të martuar, ishin të fiksuar pas lindjes së një fëmije dhe kishin falsifikuar shtatzëninë prej 9 muajsh, duke folur për këtë me të afërmit e tyre dhe duke njoftuar në fund se kishin një djalë. Për këtë arsye, pas rrëmbimit, Sofian e veshën me rroba djali.