Zjarr në një resort skish në provincën Bolu në Turqi, 10 të vdekur dhe 32 të plagosur (FOTO+VIDEO)

TURQI- Një zjarr ka përfshirë një hotel në vendpushimin e skive Kartalkaya, në provincën Bolu të Turqisë veriperëndimore, duke shkaktuar të paktën 10 viktima dhe 32 të plagosur.

“Sot në orën 03:27 ka rënë zjarr në një hotel në vendpushimin e skive në Kartalkaya për fat të keq numri i të vdekurve ka arritur në dhjetë dhe numri i të lënduarve në 32”, njoftoi ministri përmes X.

Zjarri shpërtheu në katin e katërt të hotelit 11-katësh dhe zjarrfikësit po punojnë ende për ta shuar atë, tha për transmetuesin shtetëror TRT guvernatori i Bolu-s, Abdulaziz Aydin.

Ai tha se ende nuk dihen shkaqet e zjarrit dhe autoritetet janë duke kryer hetimet. Ai shtoi se zjarri ka rënë në dyshemenë e restorantit dhe ndërsa në hotel ndodheshin 234 mysafirë. Pamjet e transmetuara nga mediat lokale, përfshirë TRT, tregojnë flakët që kanë përfshirë çatinë dhe katet e sipërme të hotelit.

🚨#BREAKING: A fire broke out at the Grand Kartal Hotel in ski resort of Kartalkaya in Bolu, Turkey, killing 3 people and injuring 21 others.

The governor said there were 234 guests at the hotel, according to local media. The condition of the others weren't immediately clear. pic.twitter.com/hV7g2HrTYJ

