Trump do të lëshojë urdhër të hënën për shtyrjen e ndalimit të TikTok, propozon që SHBA të marrë pronësinë e pjesshme të aplikacionit

Presidenti i sapozgjedhur Donald Trump tha të dielën se ai do të ndërmarrë veprime ekzekutive në ditën e tij të parë në detyrë për të lejuar TikTok të vazhdojë përkohësisht operimin në SHBA , duke sugjeruar se qeveria amerikane mund të marrë pronësinë e pjesshme të faqes së mediave sociale.

Trump tha në një postim të Truth Social se ai “nuk do të lejojë që TikTok të mbetet në errësirë” pas marrjes së detyrës të hënën. Aplikacioni doli jashtë shërbimit të shtunën vonë në mbrëmje në pritje të ligjit dypartiak që ndalon TikTok, i cili u miratua vitin e kaluar dhe u mbështet nga Gjykata e Lartë javën e kaluar, duke e lejuar atë të hyjë në fuqi të dielën.

“Unë do të lëshoj një urdhër ekzekutiv të hënën për të zgjatur periudhën kohore para se të hyjnë në fuqi ndalesat e ligjit, në mënyrë që të mund të bëjmë një marrëveshje për të mbrojtur sigurinë tonë kombëtare. Urdhri gjithashtu do të konfirmojë se nuk do të ketë asnjë përgjegjësi për asnjë kompani që ndihmoi që TikTok të errësohet para urdhrave të mia”, shkroi Trump në postim.

Trump propozoi që SHBA mund të merrte “50% të pronësisë” në TikTok si pjesë e një “sipërmarrjeje të përbashkët”, duke sugjeruar që kjo mund të nënkuptojë bashkëpunim me kompaninë mëmë ByteDance – ose me pronarë të rinj “të vendosur ndërmjet SHBA-së dhe cilësdo blerje që ne zgjedhim”.

“Duke bërë këtë, ne ruajmë TikTok, e mbajmë në duar të sigurta dhe e lejojmë atë. Pa miratimin e SHBA, nuk ka Tik Tok. Me miratimin tonë, ajo vlen qindra miliarda dollarë – ndoshta triliona”, shkroi Trump.