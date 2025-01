Aksidentohet në Itali, ndërron jetë në spital 13-vjeçarja shqiptare. Emri

ITALI – 13-vjeçarja me origjinë shqiptare Jennifer Alcani, e cila u aksidentua në Itali ka ndërruar jetë në spital. Sipas mediave vendase e mitura ishte prej 6 ditësh në koma duke luftuar me jetën por fatkeqësisht nuk ka mundur të mbijetojë.

Dinamika e ngjarjes:

Të enjten e datës 9 janar, në orët e vona të mbrëmjes, Jennifer doli nga shtëpia fshehurazi nga prindërit e saj, për të kaluar mbrëmjen në McDonald’s me dy miq më të mëdhenj. Në orën 5 të mëngjesit të së premtes, nëna, e cila nuk dinte asgjë dhe mendonte se po flinte në dhomën e saj të gjumit, mori një telefonatë nga policia e cila e njoftoi se vajza e saj ndodhet në spital, ka bërë një aksident në Abbadia Lariana .

Jennifer vdiq më 16 janar në spitalin Manzoni në Lecco, pas gjashtë ditësh agonie, pa rikthyer asnjëherë vetëdijen . Të enjten pasdite, mjekët duhej të hiqnin dorë. Ajo u shtrua në repartin e Neuroreanimacionit, ku e kishin çuar në të gdhirë pas aksidentit të ndodhur në rrugën provinciale 72 .

Vajza e vogël, Xheni për miqtë e saj, babai i saj me origjinë shqiptare, jetonte në Pescarenico me nënën e saj. Në agimin e së premtes së 10 janarit ajo po udhëtonte me një BMW Series 1, të drejtuar nga një mik 22-vjeçar. Makina nuk ishte e tij, por e një miku 19-vjeçar nga Malgrate , i cili ka xhiruar videon e postuar në TikTok. Ata e kishin kaluar mbrëmjen së bashku dhe dy djemtë kishin pirë shumë : në makinë u gjetën shishe me alkool . Xheni flinte në sediljen e pasme. Videoja e postuar në Tik Tok fikson momentet e fundit të garës së çmendur nëpër tunel: me sa duket është filmuar nga 19-vjeçari, i cili filmon shokun e tij duke vozitur, me muzikën me volum të lartë.

Aksidenti ka ndodhur pak para orës 5 të mëngjesit në hyrje të tunelit: shoferi, i cili po udhëtonte me mbi 150 kilometra në orë, humbi kontrollin e makinës së fuqishme kur doli nga një gjysmë kthese, e cila përfundoi kundër një parapet prej betoni . Por ndërsa dy të rinjtë shpëtuan me plagë të lehta, Xheni, e cila flinte në sediljen e pasme, me rripin e sigurimit, nuk u zgjua më. Trauma e kokës, koma e pakthyeshme.

22 -vjeçari në timon, i hetuar fillimisht për dëmtime të rënda në rrugë, tashmë akuzohet për vrasje me automjet . Për më tepër, pas përplasjes, ai u përpoq të largohej nga dhoma e urgjencës – ai ishte praktikisht i padëmtuar – për të shmangur testin e alkoolit . Xheni ishte regjistruar në klasën e gjashtë në shkollën Stoppani në Lecco, edhe pse frekuentonte pak dhe për këtë kishte dështuar dy herë. Ai do të kishte mbushur 14 vjeç në prill. Varrimi do të bëhet të shtunën në orën 15:30 në Bazilikën e San Nicolò në Lecco.