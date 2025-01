E çuan nga materniteti në burg, vajza kërkon dëmshpërblimin e nënës: Dua të drejtën time!

TIRANË – Qerime Bomi është një ish-e përndjekur politike në vitin 1972 për agjitacion dhe propagandë. Në ditën kur do të lindte vajzën në maternitet, e marrin me forcë dhe e burgosin. Çiljeta, vajza e sapolindur, nga materniteti kalon në shtëpitë e fëmijës e më pas te gjyshja, derisa bashkohet me mamanë kur del nga burgu.

Sot Çiljeta Ramo Bome tregon për “Stop” në Tv Klan se pas daljes nga burgu, nëna martohet me një burrë me të cilin ndenji e martuar vetëm dy vjet pasi ndërroi jetë.

Qytetarja: Më merr gjyshja, më rrit për njëfarë kohe, por gjyshja ishte një grua e madhe, plakë 80 vjeçe dhe nuk mundej të më mbante. Detyrimisht kalova dhe peripeci të tjera nëpër befotrofe, nëpër shtëpinë e fëmijës që kalova fëmijërinë time derisa erdhi mami në ’83-shin. Pas ca viteve nëna ime u martua me një person sepse ishte vetëm dhee nuk i linin të burgosurit politikë rehat, sigurimi i shtetit.

Gazetarja: Sa kohë qëndroi e martuar?

Qytetarja: Dy vjet sepse pas dy vjetëve nëna ime vdiq. Në ’92-shin, pas pak viteve, në 2009 ka vdekur edhe ky burri sepse ishte në moshë të madhe.

Problemi sot qëndron tek dëmshpërblimi. Çiljeta mori vetëm dy këste dhe më pas u ngrinë këstet, pasi nga Ministria kërkohej akti i trashëgimisë së njerkut të saj. Ajo ka për të marrë rreth 60 milionë lekë të vjetra. Çiljeta thotë se në vitin 2024 i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, e cila i ka dhënë të drejtë. Ministria e ka apeluar. Çiljeta kërkon të drejtën e saj.

Qytetarja: Problemi aktual është që në ligjin e dëmshpërblimit të përndjekurve politikë që unë e kam përfituar sepse jam fëmija i vetëm i Qerimesë që ka vuajtur 11 vjet. Mua këta sot në pushtet nuk duan të më japin dëmshpërblimin, e kanë pezulluar. Ndërkohë unë kam marrë dy këste.

Gazetarja: Kur i ke marrë dy këstet?

Qytetarja: Dy këstet i kam marrë… kur ka dalë ligji atëherë… në 2009 një dhe në 2011 tjetrin.

Gazetarja: Pse nuk ta japin sot dëmshpërblimit?

Qytetarja: Këta tani nuk e japin se thonë kjo zonja është martuar me filanin. E dimë që ky personi ka vdekur dhe nuk kanë fëmijë bashkë, por gjysmat e parave do t’i mbajë shteti. Megjithatë unë bëra një gjyq, njëherë te rrethi i Shkodrës, pastaj te gjykata administrative. E kam fituar pas 3-4 vjetëve, me zor u bë gjyqi dhe u sos. E kam fituar, prapë nuk duan ta ekzekutojnë gjyqin por e kanë çuar në apel. Çfarë do të japë apeli më shumë se kaq?!

Gazetarja: Sa është dëmshpërblimi që duhet të merrni?

Qytetarja: Dëmshpërblimi që ka nxjerrë përfundimisht Ministria e Financave është 62, 63 milionë. Të marr paratë e nënës sime sepse është gjaku, djersa e saj dhe është qumështi im i gjirit që nuk e kam pirë, ushqimi që nuk e kam ngrënë, ngrohtësia e nënës që më ka munguar, janë të miat.

Besim Ndregjoni, kreu i shoqatës së të përndjekurve, shprehet se Ministria e Financave është institucioni që ka përndjekur më shumë këtë kategori, duke mos dhënë pagesat dhe duke i shtyrë në pafundësi si në këtë rast kur zonja është sorollatur pa arsye, pasi është e vetmja trashëgimtare e gjallë për të përfituar shumën dhe s’ka punë njerku./KlanTV