Horoskopi nga Suzan Miler, e premte 17 Janar 2025. Të 12 shenjat e zodiakut

Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e premte 17 janar 2025.

Dashi 21 Mars – 19 Prill

Përdorimi i imagjinatës në karrierë mund të krijojë diçka të paharrueshme. Fuqia jetësore e Diellit ndriçon zonën tuaj të karrierës ndërsa punon me energjinë intuitive të Neptunit, duke ju dhënë gjasë që të gjeni përgjigje për çdo problem në punë sot. Zgjidhjet krijuese mund të jenë argëtuese, ndaj mos i fshihni talentet tuaja—shprehuni dhe merrni vëmendjen që meritoni. Një projekt artistik ose një interes mund të kthehet edhe në burim të ardhurash, ndaj mos kini frikë ta ndani dhe promovoni aftësitë tuaja në rrjetet sociale.

Demi 20 Prill – 20 Maj

Një aventurë me miqtë duket se është në horizont, pasi Dielli energjik kalon në sektorin tuaj të udhëtimeve, duke ju bërë të ndiheni të etur për vende të reja. Neptuni i dërgon energji Diellit nga sektori juaj social, duke ju bërë të ndjeni më shumë empati dhe afërsi me njerëzit rreth jush. Rezervoni një udhëtim me një mik ose vizitoni një të afërm jashtë vendit për të përfituar nga ky moment i mrekullueshëm planetar. Të mësoni për një kulturë të ndryshme mund të jetë gjithashtu frymëzuese, dhe mund të ndjeni një tërheqje për të eksploruar një vend të ri.

Binjakët 21 Maj – 20 Qershor

Jeni në një pozicion të shkëlqyer për të bërë përparime solide në biznes. Dielli i ndritshëm ndodhet në shtëpinë tuaj të tetë financiare, duke u lidhur me Neptunin intuitiv në sektorin tuaj të karrierës për një shpërthim imagjinate që sjell fitime. Mund të keni një parandjenjë për një investim të suksesshëm ose një ide frymëzuese për një lëvizje të guximshme në karrierë. Vlerësimi juaj për bukurinë dhe një ndjenjë e thellë mëshire mund t’ju ndihmojnë të bëni zgjedhje të mençura që përfitojnë të gjithë.

Gaforrja 21 Qershor – 22 Korrik

Ekskursione emocionuese me të dashurit janë të favorizuara. Planifikoni një aventurë me dikë që kujdeseni—qoftë një udhëtim romantik apo një mbrëmje jashtë. Një surprizë e vogël mund të sjellë afërsi dhe të ju kujtojë pse ky person është pjesë e jetës suaj. Dielli i shkëlqyeshëm lëviz në zonën tuaj të partneritetit, duke u lidhur me Neptunin në sektorin e udhëtimeve, duke krijuar një nxitje pozitive për të kërkuar përvoja të reja dhe për të mësuar nga njerëzit më të dashur.

Luani 23 Korrik – 22 Gusht

Këtë të premte 17 mund të bëni më shumë sesa keni bërë gjatë gjithë javës së kaluar. Dielli i fuqishëm ndriçon zonën tuaj të shëndetit dhe zakoneve, ndërsa punon me Neptunin në sektorin tuaj financiar, duke ju ndihmuar të jeni më produktivë dhe të organizuar. Tani është momenti ideal për të përfunduar detyrat e komplikuara ose të vështira. Qasja juaj praktike dhe e përkushtuar do t’ju ndihmojë të mbani motivimin deri në përfundimin e çdo detyre.

Virgjëresha 23 Gusht – 22 Shtator

Shkëmbimi i ideve mund të nxjerrë në pah cilësitë tuaja shprehëse. Dielli i gëzueshëm kalon në një zonë argëtimi dhe kreativiteti, ndërsa kombinon energji me Neptunin në sektorin tuaj të partneritetit, duke e bërë këtë ditë të këndshme për të kaluar kohë me dikë me pikëpamje të ngjashme. Ju tërhiqni njerëz që duan të ndajnë energjinë tuaj dhe të reflektoni admirimin e ndërsjellë. Nëse jeni beqarë, mund të dëgjoni lajme që ju lumturojnë ose të keni një takim që del më i mrekullueshëm sesa prisnit.

Peshorja 23 Shtator – 22 Tetor

Një kohë e lumtur për të bërë plane për shtëpinë dhe familjen. Dielli ndriçon sektorin tuaj të shtëpisë, duke sjellë dritë dhe energji në marrëdhëniet me familjen. Neptuni kontribuon me ide frymëzuese për ta bërë ambientin tuaj të jetesës më të bukur dhe më të rehatshëm. Ky është një moment i shkëlqyeshëm për të ndërtuar ura dhe për të forcuar marrëdhëniet edhe me ata që ndonjëherë mund t’ju lodhin.

Akrepi 23 Tetor – 21 Nëntor

Komunikimi dhe ndarja e ndjenjave mund të krijojnë mundësi të reja romantike. Dielli dhe Neptuni punojnë së bashku për t’ju ndihmuar të shprehni emocionet tuaja në mënyra të bukura ose poetike. Dashuria për dikë mund të ndihet e harmonishme dhe e vërtetë, dhe shprehja e ndjenjave mund të jetë çliruese dhe freskuese. Një natë romantike mund të bëhet një kujtim i paharrueshëm për shumë vite.

Shigjetari 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Pak magji praktike mund t’ju ndihmojë të riktheheni në rrugën e duhur. Dielli ndriçon shtëpinë tuaj financiare të dytë, duke krijuar mundësi të mira për të fituar para dhe për të vlerësuar talentet tuaja. Neptuni, në mënyrë misterioze, shton një dorë fat të mirë, që mund të jetë katalizatori i një serie ngjarjesh të favorshme. Vizualizoni atë që dëshironi, pasi kjo do ta bëjë më të lehtë njohjen e mundësisë kur ajo të vijë.

Bricjapi 22 Dhjetor – 19 Janar

Kreativiteti juaj mund të duket i pakufishëm tani. Dielli është në Bricjap, duke ju mbushur me shpresë dhe lumturi, dhe këtë të premte lidhet pozitivisht me Neptunin, planetin e magjisë dhe iluzionit. Ju mund të magjepsni këdo me fjalët tuaja tërheqëse, duke krijuar një ndikim të fuqishëm. Për të përfituar maksimalisht nga kjo energji e mrekullueshme planetare, mund të jetë e nevojshme të mendoni jashtë kornizave të zakonshme. Merrni parasysh një qasje të pazakontë nëse dëshironi të mahnitni një audiencë ose të lini një përshtypje të paharrueshme te dikush i veçantë.

Ujori 20 Janar – 18 Shkurt

Blerja e rrobave apo artikujve luksozë mund të jetë kënaqësi këtë prag fundjave, pasi drita e Diellit ndriçon zonën më imagjinative të horoskopit tuaj. Neptuni, gjithashtu, hedh një pluhur magjik nga shtëpia juaj e dytë financiare, duke i dhënë ditës një shkëlqim misterioz. Kjo mund të jetë një ditë e mrekullueshme për të shpenzuar para për diçka të bukur. Rrobat e mahnitshme, arti që të tërheq vëmendjen dhe librat magjepsës mund t’ju bëjnë të ndiheni të gjallë. Shkuarja për të parë një shfaqje ose një koncert mund të tejkalojë pritshmëritë tuaja.

Peshqit 19 Shkurt – 20 Mars

Miqtë dhe grupet sociale ku bëni pjesë mund të jenë një burim gëzimi për ju. Rrezet shëruese të Diellit spërkasin sektorin tuaj social me kënaqësi dhe premtime, ndërsa Neptuni në Peshq pasqyron ngrohtësinë dhe dritën e Diellit. Pasionet dhe interesat e përbashkëta mund t’ju afrojnë me një grup miqsh, ose mund të zbuloni një ekip apo organizatë plot me shpirtëra të ngjashëm. Me shumë gjasa ka një bollëk njerëzish që presin të bëhen miqtë tuaj tani. Gjithçka që duhet të bëni është të hidhni hapin e parë. /noa.al