Interi dështoi në Superkupë, Marotta bën ‘filozofin’: Humbësit nxjerrin justifikime, fituesit gjejnë zgjidhje

Beppe Marotta, presidenti i Interit, ka sqaruar situatën e mesfushorit Frattesi dhe ka komentuar merkaton. Ai theksoi se Frattesi është një djalë shumë i mirë dhe profesionist i shkëlqyer, i cili nuk ka kërkuar kurrë të largohet nga klubi zikaltër: "Ai nuk ka kërkuar asnjëherë të transferohet diku tjetër".

Për merkaton, Marotta tha se mund të ketë disa ndryshime në skuadër, por kurrsesi jo "revolucion": "Do të bëhen disa ndryshime të vogla, sepse kemi një skuadër konkurruese, plot me djem dhe profesionistë seriozë. Kuptohet, është e qartë se duhet bërë një monitorim i vazhdueshëm".

Ai gjithashtu tha se mund të shfrytëzohen mundësi të tilla siç mund të paraqiten, nëse ato janë në përputhje me kërkesat e klubit.

Disfata në Superkupën italiane, a i ka bërë lojtarët tuaj më të vetëdijshëm?

Humbësit gjejnë justifikime, fituesit gjejnë zgjidhje. Nga humbja në Riad, ekipi ka nxjerrë motivim dhe zgjidhje. Kushdo që del në fushë duhet ta përfaqësojë fanellën zikaltër me motivim të jashtëzakonshëm.

A ka kërkuar Frattesi transferimin diku tjetër?

Frattesi është një profesionist i mirë, nuk ka kërkuar largimin nag Interi. Në këtë merkato mund të vijnë kërkesa dhe, nëse dikush tregon dëshirën për të ndryshuar mjedis, duhet ta dëgjojmë. Por deri tani, nga Frattesi nuk na kanë ardhur sinjale në këtë drejtim.

A ka shumë për të bërë në qershor?

Si Ausilio, ashtu edhe Baccin veprojnë që nga dita e parë e grumbullimit me fokus nga e ardhmja. Do të bëhen disa ndryshime, por nuk do të ketë asnjë revolucion. Aktualisht kemi një ekip konkurrues dhe monitorimi i mundësive duhet bërë, duke shfrytëzuar mundësitë, sipas udhëzimeve të klubit. Është një menaxhim i zakonshëm.