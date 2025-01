Icardi rendit faktet kundër Wandës: Po manipulon fëmijët tanë, por unë besoj te drejtësia

Mauro Icardi ka publikuar një postim të gjatë në Instagram, i ndarë në 15 pika, ku shtjellon konfliktin e tij të vazhdueshëm me ish-bashkëshorten, Wanda Nara. Futbollisti argjentinas akuzon Wandën për manipulim të fëmijëve të tyre dhe përhapjen e "gënjeshtrave të liga". Ja përmbledhja e plotë e akuzave të tij:

Icardi pretendon se është përjashtuar padrejtësisht nga apartamenti i tij me dy akuza të rreme për dhunë dhe posedim armësh, akuza që, sipas tij, janë vërtetuar si të pabaza.

Kujdestaria e fëmijëve. Ai kujton një episod në dhjetor, kur Wanda i kishte lënë fëmijët dhe më pas ishte "zhdukur" për disa ditë, duke fikur telefonin e shkuar me pushime në Europë me të dashurin e ri, L-Gante. Sipas Icardit, i dashuri i Wandës ka pranuar publikisht se kanë qenë në një lidhje prej 3 vitesh, kohë kur Wanda ishte ende e martuar me të.

Krishtlindjet dhe Viti i Ri. Një vendim gjykate kishte përcaktuar që vajzat t’i kalonin Krishtlindjet me Icardin, ndërsa Vitin e Ri me Wandën. Por Wanda, sipas tij, udhëtoi për në Punta del Este, duke i lënë fëmijët me të. Icardi pohon se anuloi planet e tij për Vitin e Ri dhe e kaloi kohën me vajzat.

Manipulimi i fëmijëve. Icardi e akuzon Wandën për manipulim psikologjik të vajzave përmes telefonatave, duke i bindur ato se donin të largoheshin nga shtëpia e babait, megjithëse, sipas tij, vajzat ishin të lumtura me të.

Marrëdhëniet e Wandës me burra të tjerë. Icardi përmend lidhjen e Wandës me këngëtarin argjentinas L-Gante dhe insinuon se ajo kishte pasur marrëdhënie edhe me ish-shokun e tij të skuadrës, Keita Baldé, ndërkohë që ish-kapiteni i Interit po përpiqej ta shpëtonte familjen e tyre.

Kritika për sjelljen publike të Wandës. Icardi e kritikon Wandën për ekspozimin publik të situatave private dhe "seksualitetin e shfaqur" në rrjetet sociale, duke pretenduar se këto veprime dëmtojnë emocionalisht fëmijët e tyre.

Icardi e përfundon postimin duke shprehur besimin e tij te drejtësia, duke theksuar se "e vërteta gjithmonë do të dalë në shesh". Ai thotë se është krenar që ka tentuar ta mbajë familjen të bashkuar, pavarësisht vështirësive, si dhe dënon manipulimin e supozuar të fëmijëve nga Wanda.

Ky është një tjetër episod në konfliktin e vazhdueshëm mes Mauro Icardit dhe Wanda Narës, i cili ka tërhequr vëmendjen e gjerë mediatike. Përplasja mes çiftit, e shoqëruar me akuza të ndërsjella, ngre pikëpyetje për mirëqenien emocionale të fëmijëve dhe ndikimin e këtij konflikti publik në jetën e tyre.