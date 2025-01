Zidane në vend të Deschamps më 2026? Dugarry: E kam ëndërruar prej kohësh, shpresoj të ndodhë

Didier Deschamps nuk do ta rinovojë kontratën e tij dhe do të largohet nga posti i trajnerit të kombëtares franceze pas Kupës së Botës 2026. Edhe nëse triumfon në kompeticionin që do të zhvillohet në SHBA, Meksikë dhe Kanada, ai nuk do ta vazhdojë rrugëtimin e nisur në vitin 2012, kur zëvendësoi Laurent Blanc, pas Kampionatit Europian.

Ish-mesfushori francez e njoftoi vendimin e tij në një intervistë për TF1. Lajmi ka ngjallur shumë reagime, mes tyre edhe atë të Christophe Dugarry, ish-shok skuadre i Deschamps dhe mik i ngushtë i Zinedine Zidane, i cili është i preferuari i shumëkujt për të marrë drejtimin e kombëtares:

"Ishte një vendim i mençur dhe i pritur. Nuk kam folur me Zidanen dhe nuk do ta bëj. Natyrisht, të gjithë shpresojmë që ai ta drejtojë Francën pas vitit 2026. Kjo është një zgjedhje e tij dhe do të varet nga bisedimet që federata do të ketë me të. Kjo është padyshim një dëshirë personale që kam pasur prej kohësh. Shpresoj që të ndodhë një ditë. Nëse do të ndodhë më 2026, do të jem shumë i lumtur", – tha Dugarry për “RMC Sport”.