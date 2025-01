Horoskopi nga Suzan Miler, e enjte 9 Janar 2025. Të 12 shenjat e zodiakut

Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e enjte 9 janar 2025:

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Viti i Ri mund të sjellë reflektime mbi qëllimet tuaja afatgjata profesionale dhe jetësore. Me Merkurin në sektorin tuaj të karrierës prestigjioze, tani është një moment i favorshëm për t’u siguruar që rruga juaj aktuale është në përputhje me ambiciet tuaja. Nëse objektivat për vitin 2024 nuk u realizuan siç dëshironit, mbetuni optimist dhe prisni deri në mes të shkurtit, kur Marsi të kthehet në drejtim të drejtpërdrejtë, përpara se të nxirrni përfundime. Nëse kuptoni se planifikimi shtesë do t’ju ndihmonte të arrini qëllimet tuaja, angazhohuni dhe krijoni të ardhmen që dëshironi.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Ju mund të ndjeni dëshirën për stimulim mendor përpara se të përfshiheni plotësisht në vitin 2025. Me Merkurin që lëviz në shtëpinë tuaj të udhëtimeve të gjata, mund të ndiheni të shtyrë të mendoni më gjerë për javët në vazhdim. Për të sjellë më shumë eksitim në jetën tuaj, merrni në konsideratë regjistrimin në një kurs për një temë që ngjall kureshtjen tuaj. Nëse kjo mund të ketë përdorim praktik edhe në punë, aq më mirë. Merkuri në Bricjap sjell një energji praktike dhe të përqendruar, që përputhet bukur me perspektivën tuaj si Demi.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Dhënia e dhuratave, takimet me miq dhe festimet me të dashurit janë pjesët më të mira të fundit të vitit, por me kalimin e festave, mund të dëshironi të përqendroheni në bilancin tuaj financiar. Nëse janari ju gjen duke analizuar shpenzimet, dini se jeni në duar të sigurta—Merkuri, sundimtari juaj, po kalon në shtëpinë e burimeve të përbashkëta, duke ju dhënë qartësi dhe njohuri. Ky është një moment i shkëlqyer për të rivlerësuar përgjegjësitë tuaja financiare dhe për të bërë ndryshime me besim.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Festat janë një kohë fantastike për të parë familjen dhe të dashurit, por gjithashtu mund të jenë lodhëse. Ndonëse keni bërë çmos për të menaxhuar humorin dhe pritshmëritë e të tjerëve, disa tema mund të kenë mbetur pa u adresuar. Me Merkurin që kalon në shenjën e kundërt të Bricjapit, kjo është një kohë e favorshme për të diskutuar ato tema. Sajë energjisë praktike të Bricjapit, bisedat tuaja ka gjasa të jenë të qeta dhe pragmatike. Forconi lidhjet tuaja duke i trajtuar këto çështje drejtpërdrejt dhe me qëllim.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Tani që ka ardhur Viti i Ri, keni mundësi të shkëlqyera për të rishikuar zakonet apo sjelljet që dëshironi të ndryshoni për të përmirësuar mirëqenien tuaj të përgjithshme, pasi Merkuri po kalon në Bricjap dhe shtëpinë tuaj të punës dhe shëndetit. Pavarësisht se ky kalim do të zgjasë vetëm disa javë, mund ta shfrytëzoni këtë energji praktike për të marrë vendime realiste dhe angazhime afatgjata. Për të parë përparim të rëndësishëm, filloni me hapa të vegjël—Bricjapi sjell rezultate më të mira kur bëni ndryshime graduale dhe i ndiqni ato me këmbëngulje.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Pushimet ndoshta kanë qenë një vorbull pune dhe festimesh, dhe tani mund të dëshironi të merrni pak kohë për veten tuaj. Me Merkurin, ndikuesin tuaj, që udhëton në shtëpinë e argëtimit dhe lidhjeve shoqërore, ai ju inkurajon të përqendroheni te çfarë ju sjell gëzim. Kjo mund të përfshijë organizimin e hapësirës suaj, pastrimin e garderobës ose aktivitete në natyrë që ushqejnë mendjen dhe trupin tuaj. Pavarësisht rrugës që zgjidhni, përqendrohuni në përkujdesjen ndaj vetes dhe rigjallërimin në mënyra që ju bëjnë vërtet të lumtur.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Çështjet e shtëpisë dhe familjes do të jenë në qendër të vëmendjes ndërsa Merkuri fillon udhëtimin e tij në shenjën ambicioze të Bricjapit dhe sektorin tuaj të brendshëm. Në javët në vijim, mund të rishikoni përgjegjësitë tuaja në shtëpi dhe të vendosni të shpërndani disa detyra te të tjerët. Mund të përqendroheni edhe në financat tuaja dhe të kërkoni mënyra inovative për të menaxhuar shpenzimet. Ndërkohë që një mendësi praktike është kyçe, mos harroni t’i qaseni këtyre ndryshimeve me durim dhe ngrohtësi për të ruajtur harmoninë në familje.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Me fillimin e Vitit të Ri, mund të ndjeni dëshirën për të organizuar dokumentet dhe për të rregulluar hapësirën tuaj. Mund të kuptoni se disa prej tyre nuk ju nevojiten më, ndërsa të tjera mund t’i ruani për referenca të ardhshme. Merkuri, që udhëton në Bricjap dhe shtëpinë tuaj të mendjes dhe intelektit, thekson rëndësinë e krijimit të rregullit. Kjo është gjithashtu një kohë e mirë për të zhvilluar biseda kuptimplote me anëtarët e familjes—sigurohuni që t’i qaseni temave serioze me ngrohtësi dhe hapje.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Nëse shpenzimet tuaja ishin më të larta se sa prisnit gjatë pushimeve, tani keni mundësinë ideale për të organizuar financat tuaja. Merkuri në Bricjapin pragmatik është gati t’ju ndihmojë dhe sjell një qasje ideale për të analizuar shifrat. Kjo energji logjike dhe e paemocional mund t’ju ndihmojë të shkurtoni shpenzimet e panevojshme dhe të gjeni mënyra të shkëlqyera për të alokuar burimet tuaja në përputhje me qëllimet afatgjata. Vetëm sigurohuni që të jeni të butë me veten gjatë këtij procesi—progresi, jo përsosmëria, është çelësi.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Mund të keni kaluar festat duke u kujdesur për veten ose për të tjerët, dhe tani keni mundësinë të kujdeseni plotësisht për nevojat tuaja. Me Merkurin që po lëviz në Bricjap, ai do të sjellë ndërgjegjësim mbi mirëqenien tuaj dhe do t’ju ndihmojë të adresoni çdo fushë që mund ta keni lënë pas dore. Nëse keni qenë të ngarkuar ose keni neglizhuar shëndetin tuaj, mund të rregulloni rutinat dhe zakonet për të ushqyer më mirë mendjen, trupin dhe shpirtin tuaj, duke qenë më të balancuar në të ardhmen.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Si Ujor, fillimi i vitit është një periudhë intensive për ju—sezoni i festave të zëvendësuar nga vrulli karakteristik i muajit tuaj të lindjes mund të jetë shumë për të menaxhuar. Fatmirësisht, Merkuri është tani në pjesën më të fshehtë të grafikut tuaj, duke ju inkurajuar të pushoni dhe të rigjallëroheni. Ju mund të përdorni këtë periudhë për të planifikuar festimin ideal të ditëlindjes ose për të reflektuar mbi vitin 2024, për të menduar mbi rrugën tuaj dhe për të vendosur qëllimet për Vitin e Ri.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Ju keni një mundësi të mrekullueshme për t’u rilidhur me miqtë apo të njohurit që mund të keni humbur gjatë festave, pasi Merkuri komunikues ka hyrë në shtëpinë tuaj të grupeve shoqërore dhe shoqatave, ku do të qëndrojë për disa javë. Bëni plane për të folur mbi qëllimet tuaja për Vitin e Ri dhe të reflektoni mbi 2024-ën. Kjo është gjithashtu një kohë premtuese për të bërë plane konkrete për gjithçka që dëshironi të realizoni këtë vit, sidomos me ndihmën e një shoku të ngushtë. /noa.al