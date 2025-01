Horoskopi nga Suzan Miler, e Mërkurë 8 Janar 2025. Të 12 shenjat zodiakale

Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e mërkurë 8 janar 2025:

Dashi 21 Mars – 19 Prill

Ky është një moment i shkëlqyer për të kontaktuar me babain tuaj. Konsideroni t’i bëni një telefonatë për t’u interesuar për të, ose vizitojeni papritur në ditët në vijim. Mund të shkoni edhe me një dhuratë, si biskotat ose ëmbëlsirat e tij të preferuara. Me Merkurin që sapo ka hyrë në shtëpinë tuaj të dhjetë prindërore, do të keni shumë për të diskutuar. Sigurohuni gjithashtu që të tregoni aftësi të mira dëgjimi.

Demi 20 Prill – 20 Maj

Ju mund të zhvilloni një kureshtje për një koncept filozofik gjatë ditëve në vijim, falë Merkurit, sfera e informacionit, që sapo ka hyrë në shtëpinë tuaj të arsimit të lartë. Nëse ndjeni interes për një ide të caktuar, mos e lini pas dore—ndiqni kureshtjen tuaj pasi nuk e dini se ku mund t’ju çojë. Me ndikimin e ambiciozit Bricjap mbi Merkurin, njohuritë që kërkoni mund të kërkojnë pak punë, por kjo nuk do të jetë problem për ju.

Binjakët 21 Maj – 20 Qershor

Si Binjak, ju jeni të zgjuar, të shpejtë dhe gjithmonë keni një plan. Tani që Merkuri, mendimtari, ka kaluar në Bricjap praktik, mund t’i përdorni këto cilësi për të përmirësuar financat tuaja të përbashkëta. Nëse kërkoni mundësi investimi, si blerje aksionesh të reja, me siguri keni një vizion të qartë për rrugën përpara. Megjithatë, do të ishte mirë të konsultoheni me një menaxher financiar për të siguruar që po bëni vendimet më të mira—ato mund të jenë shumë fitimprurëse.

Gaforrja 21 Qershor – 22 Korrik

Nëse ju dhe partneri juaj nuk keni kaluar shumë kohë së bashku për shkak të agjendave të ngjeshura, tani keni një mundësi për ta ndryshuar këtë. Merkuri sapo ka hyrë në sektorin tuaj të partneritetit dhe mund t’ju ndihmojë të krijoni hapësirë shtesë për të kaluar kohë së bashku. Organizoni një darkë në restorantin tuaj të preferuar për të ndarë mendimet dhe historitë tuaja. Meqenëse Merkuri është një planet i bisedës, do të keni shumë për të folur.

Luani 23 Korrik – 22 Gusht

Mund të keni disa detyra për të përfunduar për momentin, por do të jeni në gjendje t’i realizoni të gjitha. Merkuri i shpejtë është tani në sektorin tuaj të detyrave dhe do t’ju japë vrull dhe qëndrueshmëri. Me këtë energji shtesë, mund të përfundoni shpejt të gjitha detyrimet, duke lënë më shumë kohë për argëtim. Megjithatë, mos u nxitoni, pasi mund të anashkaloni detaje të rëndësishme.

Virgjëresha 23 Gusht – 22 Shtator

Ka shumë mundësi që të keni një talent të veçantë—ndoshta jeni një pianist i shkëlqyer ose ndoshta këndoni si një engjëll. Cilido qoftë aftësia juaj unike, tani keni një mundësi të mrekullueshme për ta ndarë me botën. Bisedoni me pronarin e një restoranti lokal për të performuar për klientët e tij. Nëse ndiheni nervoz për t’u shfaqur në skenë, mos u shqetësoni—me Merkurin në shtëpinë tuaj të vetë-shprehjes, do të ndiheni të gatshëm për debutimin tuaj të madh.

Peshorja 23 Shtator – 22 Tetor

Shtëpia juaj mund të bëhet qendra e bisedave dhe mbledhjeve familjare gjatë javëve të ardhshme, pasi Merkuri, komunikuesi i madh, sapo ka hyrë në shtëpinë tuaj të katërt të familjes. Gjatë kësaj kohe, mund të prisni disa të afërm që vijnë nga larg dhe mund të sjellin lajme emocionuese, si një fejesë apo shtatzëni. Edhe nëse nuk keni vizitorë, mund të prisni një lajm emocionues në derën tuaj.

Akrepi 23 Tetor – 21 Nëntor

Si Akrep, zakonisht jeni më të rezervuar, por gjatë javëve të ardhshme mund të keni shumë për të thënë, pasi Merkuri i bisedave ka hyrë në sektorin tuaj të komunikimit. Shpërndani idetë tuaja të shkëlqyera në mbledhjet e punës dhe shfrytëzoni çdo mundësi për t’u lidhur me miqtë dhe familjen. Megjithatë, kini kujdes me shakatë ironike pasi disa mund të mos i kuptojnë. Përqendrohuni te mendimet pozitive dhe lidhjet me njerëzit më të afërt.

Shigjetari 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Kjo është një kohë e përshtatshme për të rishikuar financat tuaja dhe për të bërë plane afatgjata. Me Merkurin që kalon në shenjën e Bricjapit të orientuar nga biznesi, ai ju inkurajon të shqyrtoni mënyrat për të zgjeruar pasurinë tuaj. Diskutoni idetë tuaja me një menaxher financiar—ata mund të kenë këshilla të dobishme. Gjithashtu, eksploroni mënyra për të kursyer para dhe për të eliminuar shpenzimet e tepërta. Me pak planifikim, e ardhmja juaj financiare do të jetë e ndritshme.

Bricjapi 22 Dhjetor – 19 Janar

Do të ndiheni të hapur për të folur gjatë javëve të ardhshme, pasi Merkuri ekspresiv ka hyrë në shenjën tuaj. Do të ndjeni nevojën për të ndarë çdo gjë që ju vjen në mendje, por kini kujdes që të mos shqetësoni të tjerët. Qëndroni të matur dhe tregohuni të kujdesshëm me shpejtësinë e fjalëve tuaja. Mund të zhvilloni ide të shkëlqyera që mund të shërbejnë si bazë për projekte të ardhshme, qofshin ato profesionale apo personale.

Ujori 20 Janar – 18 Shkurt

Imaginata juaj mund të marrë fluturim gjatë javëve të ardhshme. Mendimet dhe idetë do të vijnë dhe do të ikin me shpejtësi, duke ju lënë pak kohë për t’i organizuar. Për të ruajtur një kontroll më të mirë, shënoni ato në një fletore—kështu mund të ktheheni më vonë për t’i zhvilluar më tej. Shumë nga këto ide mund të kenë ndikim pozitiv në jetën tuaj, përfshirë karrierën, marrëdhëniet, pasurinë ose projektet krijuese.

Peshqit 19 Shkurt – 20 Mars

Jeta juaj mund të jetë plot surpriza, por tani është momenti i duhur për t’u lidhur me miqtë. Merkuri, komunikuesi i madh, sapo ka nisur udhëtimin e tij në sektorin tuaj të miqësisë. Është e rëndësishme të qëndroni të lidhur me ata që ju interesojnë, kështu që krijoni një grup bisedash me rrethin tuaj social dhe, nëse keni mundësi, organizoni një aktivitet argëtues së bashku. /noa.al