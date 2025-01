Bitcoin deri 250 mijë dollarë? Çfarë parashikojnë investitorët se do të ndodhë me kriptomonedhën gjatë 2025-ës

Pas një rritje mbresëlënëse të Bitcoin në vitin 2024, investitorët e kriptomonedhave dhe drejtuesit e kësaj industrie pohojnë se ata presin që ajo të arrijë nivele të larta në vitin 2025.

Në dhjetor kriptomonedha kryesore në botë theu pragun e 100 mijë dollarëve, duke vendosur një rekord të ri. Kjo ndodhi pas fitores historike të zgjedhjeve nga Donald Trump – i cili ushtroi një agjendë politike pro kriptomonedhës – në nëntor.

Rikthimi i Trump në Shtëpinë e Bardhë ka rritur investimet te kriptomonedhat dhe vëmendjen e investitorëve te Bitcoin.

Nga Trump, drejtues të kësaj industrie dhe analistë financiarë presin që ai të promovojë një mjedis rregullator më të favorshëm për asetet digjitale. Gjatë fushatës së tij zgjedhore, Trump premtoi të zëvendësojë kryetarin aktual të Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimeve, Gary Gensler, i cili ka ndërmarrë veprime ligjore agresive kundër kompanive të ndryshme të kriptomonedhave.

Gensler ka rënë dakord të largohet nga Komisioni i Letrave me Vlerë në vitin 2025. Trump sugjeroi gjithashtu se SHBA mund të krijojë një rezervë strategjike Bitcoin, duke bashkuar fondet që rrjedhin nga konfiskimet prej aktiviteteve kriminale

Buterfill: Bitcoin mund të arrijë deri 150 mijë dollarë James Buttterfill, kreu i kërkimit për CoinShares tha se ai që çmimi i Bitcoin të mbërrijë deri në 150 mijë dollarë. Sipas Butterfill, në terma afatgjatë nuk do të ishte e paarsyeshme të pritej që Bitcoin të vlejë rreth 25% të tregut të arit, nga rreth 10% që kap sot. Por kjo do të arazohej me një ccmim intervalin e 250 mijë dollarëve.

Matrixport: Bitcoin, 160 mijë dollarë Matrixport, një kompani e shërbimeve financiare në industrinë e kriptomonedhave, raportoi se Bitcoin mund të arrijë në 160,000 dollarë në vitin 2025. “Kjo perspektivë mbështetet nga kërkesa e vazhdueshme për ETF-të e Bitcoin dhe tendencat e favorshme makroekonomike,” tha Markus për CNBC. Bitcoin dihet se është shumë i paqëndrueshëm me potencial për korrigjime midis 70% dhe 80% nga nivelet më të larta të të gjitha kohërave. Thielen tha se rëniet në vitin 2025 do të jenë “më pak të theksuara”.

Nexus: 1 Bitcoin mund të këmbehet me 250 mijë dollarë Shifra të frikshme raportojnë edhe kompanitë e tjera si Standard Chartered që parashikon rritjen e Bitcoin në 200 mijë dollarë, Carol Alexander gjithashtu 200 mijë dollarë. Ndërsa Nexus parashikon një shifër astronomike përmes këmbimit të 1 Bitcoin me vlerën e 250 mijë dollarëve.

“Ne e shohim Bitcoin më shumë se dyfishuar në 250,000 dollarë brenda një viti,” tha Taskova për CNBC, duke shtuar se në afat të gjatë – domethënë deri në vitin e ardhshëm dekadë – sheh që i gjithë kapitalizimi i tregut të kriptomonedhave tejkalon atë të arit.